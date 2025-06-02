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"Против интеграции": СМИ узнали, что ждет Украину после выборов в Польше

"Против интеграции": СМИ узнали, что ждет Украину после выборов в Польше - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Против интеграции": СМИ узнали, что ждет Украину после выборов в Польше

После победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше Украина рискует лишиться безоговорочной поддержки со стороны Варшавы, сообщает Conversation. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T13:02+0300

2025-06-02T13:02+0300

2025-06-02T13:02+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. После победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше Украина рискует лишиться безоговорочной поддержки со стороны Варшавы, сообщает Conversation."Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", — отмечает издание.Автор материала также указывает, что исход выборов в Польше может стать весьма неприятной новостью для УкраиныПо данным избирательной комиссии Польши, опубликованным в понедельник, Навроцкий, представляющий оппозиционные силы, победил на выборах, набрав 50,89 процента голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский получил 49,11 процента.В общей сложности за Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов, в то время как за Тшаковского было отдано 10 237 286 голосов. Избирательная комиссия также сообщила, что 189 294 бюллетеней были признаны недействительными, поскольку в 101 845 случае избиратели отметили обоих кандидатов, а в 87 449 – не отметили ни одного.

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