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Украина засекретила допсоглашения с США по недрам, сообщили в Раде - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Украина засекретила допсоглашения с США по недрам, сообщили в Раде
Украина засекретила допсоглашения с США по недрам, сообщили в Раде - 02.06.2025, ПРАЙМ
Украина засекретила допсоглашения с США по недрам, сообщили в Раде
Кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда, сообщил депутат... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T13:59+0300
2025-06-02T13:59+0300
мировая экономика
украина
сша
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По словам Железняка, сразу после того, как правительство объявило о завершении всех формальностей после финализации сделки по недрам между США и Украиной, депутаты запросили у минэкономики два дополнительных соглашения. Однако вместо предоставления документов агентство сослалось на "коммерческую тайну" и отказало в доступе. "По факту, на наш запрос минэкономики и их агентство отказались предоставить два дополнительных соглашения", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат привел выдержку из официального ответа, в котором говорится, что запрошенные соглашения "об ограниченном партнерстве" и "об обществе с ограниченной ответственностью" представляют собой юридические документы, содержащие положения о коммерческой тайне и конфиденциальности информации для сторон. "Это об обещании правительства предоставить все детали депутатам, как только соглашение будет финализировано", - посетовал Железняк. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Украинский парламентарий Ирина Геращенко 7 мая сообщала, что комитет Рады по вопросам международной политики повторно поддержал ратификацию сделки с США по недрам, добавив в преамбулу к документу, что депутаты на момент голосования не получали текстов дополнительных соглашений. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
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мировая экономика, украина, сша, рада, сделка
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Рада, сделка
13:59 02.06.2025
 
Украина засекретила допсоглашения с США по недрам, сообщили в Раде

Железняк: правительство засекретило два дополнительных соглашения с США по недрам

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По словам Железняка, сразу после того, как правительство объявило о завершении всех формальностей после финализации сделки по недрам между США и Украиной, депутаты запросили у минэкономики два дополнительных соглашения. Однако вместо предоставления документов агентство сослалось на "коммерческую тайну" и отказало в доступе.
"По факту, на наш запрос минэкономики и их агентство отказались предоставить два дополнительных соглашения", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат привел выдержку из официального ответа, в котором говорится, что запрошенные соглашения "об ограниченном партнерстве" и "об обществе с ограниченной ответственностью" представляют собой юридические документы, содержащие положения о коммерческой тайне и конфиденциальности информации для сторон.
"Это об обещании правительства предоставить все детали депутатам, как только соглашение будет финализировано", - посетовал Железняк.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко 7 мая сообщала, что комитет Рады по вопросам международной политики повторно поддержал ратификацию сделки с США по недрам, добавив в преамбулу к документу, что депутаты на момент голосования не получали текстов дополнительных соглашений.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
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