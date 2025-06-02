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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на новостях относительно импортных пошлин США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на новостях относительно импортных пошлин США - 02.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на новостях относительно импортных пошлин США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник умеренно снижаются после публикации заявлений относительно пошлин на импорт со стороны США,... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T15:18+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник умеренно снижаются после публикации заявлений относительно пошлин на импорт со стороны США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,26%, до 42 184 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,51%, до 21 267,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,37%, до 5 894,25 пункта. "Восприимчивость инвесторов и трейдеров к новостям по тарифам, вероятно, несколько снижается", - сказал агентству Блумберг главный стратег по работе с несколькими активами Макс Кеттнер (Max Kettner). В воскресенье глава американского минторга Говард Латник сообщил, что президент США Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, введенную ранее на срок 90 дней. В субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Кроме того, в понедельник рынки будут следить за экономическими данными по США. S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства в США. Предварительные данные показывали рост показателя в мае до уровня 52,3 пункта с 50,2 пункта в апреле. В этот же день американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные по индексу активности в промышленности США. Аналитики предполагают, что в мае показатель вырос до уровня в 49,5% с 48,7% в предыдущем месяце.
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, сша
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на новостях относительно импортных пошлин США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после выхода заявлений относительно импортных пошлин США
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник умеренно снижаются после публикации заявлений относительно пошлин на импорт со стороны США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,26%, до 42 184 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,51%, до 21 267,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,37%, до 5 894,25 пункта.
"Восприимчивость инвесторов и трейдеров к новостям по тарифам, вероятно, несколько снижается", - сказал агентству Блумберг главный стратег по работе с несколькими активами Макс Кеттнер (Max Kettner).
В воскресенье глава американского минторга Говард Латник сообщил, что президент США Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, введенную ранее на срок 90 дней.
В субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Кроме того, в понедельник рынки будут следить за экономическими данными по США. S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства в США. Предварительные данные показывали рост показателя в мае до уровня 52,3 пункта с 50,2 пункта в апреле.
В этот же день американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные по индексу активности в промышленности США. Аналитики предполагают, что в мае показатель вырос до уровня в 49,5% с 48,7% в предыдущем месяце.
Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение