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СМИ раскрыли позицию США по обогащению урана в сделке с Ираном
СМИ раскрыли позицию США по обогащению урана в сделке с Ираном - 02.06.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли позицию США по обогащению урана в сделке с Ираном
Предложение США Ирану по ядерной сделке разрешает ограниченное обогащение урана на низком уровне на иранской территории в течение еще неопределенного срока,... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T22:41+0300
2025-06-02T22:41+0300
2025-06-02T22:41+0300
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ядерная сделка
обогащение урана
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Предложение США Ирану по ядерной сделке разрешает ограниченное обогащение урана на низком уровне на иранской территории в течение еще неопределенного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке относятся к приостановке обогащения урана и создания консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана. "Предложение по ядерной сделке, которое США предоставили Ирану в субботу, разрешает ограниченное обогащение Ирана на низком уровне на иранской территории в течение периода времени. которое будет определено", - говорится в сообщении портала. По данным издания, Ирану будет запрещено строить новые объекты по обогащению, исламской республике также придется прекратить новые исследования и разработки центрифуг. "Ирану придется временно снизить концентрацию обогащения до 3%. Этот период будет согласован в ходе переговоров. Подземные объекты Ирана по обогащению должны будут стать "недействующими" на период времени, согласованный сторонами", - пишет портал. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование американского руководства - это ошибка. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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сша, иран, ядерная сделка, обогащение урана
Политика, США, ИРАН, ядерная сделка, обогащение урана
СМИ раскрыли позицию США по обогащению урана в сделке с Ираном
Axios: предложение США Ирану по ядерной сделке разрешает обогащение урана
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Предложение США Ирану по ядерной сделке разрешает ограниченное обогащение урана на низком уровне на иранской территории в течение еще неопределенного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке относятся к приостановке обогащения урана и создания консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.
"Предложение по ядерной сделке, которое США предоставили Ирану в субботу, разрешает ограниченное обогащение Ирана на низком уровне на иранской территории в течение периода времени. которое будет определено", - говорится в сообщении портала.
По данным издания, Ирану будет запрещено строить новые объекты по обогащению, исламской республике также придется прекратить новые исследования и разработки центрифуг.
Иран отверг требования США прекратить обогащение урана
"Ирану придется временно снизить концентрацию обогащения до 3%. Этот период будет согласован в ходе переговоров. Подземные объекты Ирана по обогащению должны будут стать "недействующими" на период времени, согласованный сторонами", - пишет портал.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование американского руководства - это ошибка. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.