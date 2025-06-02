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"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины
"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины
Требование Украины по российским замороженным активам противоречит международному праву и не может быть выполнено. Такое мнение в комментарии "Ленте.ру"... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T18:09+0300
2025-06-02T18:09+0300
политика
украина
замороженные российские активы
репарации
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Требование Украины по российским замороженным активам противоречит международному праву и не может быть выполнено. Такое мнение в комментарии "Ленте.ру" высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Украина предоставила России свой вариант меморандума по урегулированию конфликта еще до второго раунда переговоров в Стамбуле. В числе прочего этот документ содержит требование направить замороженные на Западе российские активы на восстановление Украины. При этом украинская сторона допустила, что российские активы могут оставаться в замороженном виде, пока Российская Федерация не выплатит репарации.Комментируя это требование Украины, Аксаков заявил, что никаких репараций не предвидится, отметив, что речь идет о российских активах, на которые никто не имеет права покушаться". Он подчеркнул, что все разговоры об использование российских активов, как и, собственно, их замораживание - "это нарушение международного законодательства"."Поэтому это требование Украины однозначно противоречит международному праву, не может быть нигде ни вписано, ни удовлетворено", — заключил Аксаков.
https://1prime.ru/20250602/memorandum-858136865.html
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украина, замороженные российские активы, репарации, россия, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, замороженные российские активы, репарации, РОССИЯ, экспертное мнение
18:09 02.06.2025
 
"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины

Депутат Аксаков: Требование Украины о замороженных активах невыполнимо

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Требование Украины по российским замороженным активам противоречит международному праву и не может быть выполнено. Такое мнение в комментарии "Ленте.ру" высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Украина предоставила России свой вариант меморандума по урегулированию конфликта еще до второго раунда переговоров в Стамбуле. В числе прочего этот документ содержит требование направить замороженные на Западе российские активы на восстановление Украины. При этом украинская сторона допустила, что российские активы могут оставаться в замороженном виде, пока Российская Федерация не выплатит репарации.
Комментируя это требование Украины, Аксаков заявил, что никаких репараций не предвидится, отметив, что речь идет о российских активах, на которые никто не имеет права покушаться".
Он подчеркнул, что все разговоры об использование российских активов, как и, собственно, их замораживание - "это нарушение международного законодательства".
Киев, Украина
НАТО и репарации. FT опубликовала полную версию меморандума Украины
17:39
"Поэтому это требование Украины однозначно противоречит международному праву, не может быть нигде ни вписано, ни удовлетворено", — заключил Аксаков.
 
ПолитикаУКРАИНАзамороженные российские активырепарацииРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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