https://1prime.ru/20250602/uregulirovanie-858138975.html

"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины

"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ

"До выплаты репараций". В России назвали невыполнимое требование Украины

Требование Украины по российским замороженным активам противоречит международному праву и не может быть выполнено. Такое мнение в комментарии "Ленте.ру"... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T18:09+0300

2025-06-02T18:09+0300

2025-06-02T18:09+0300

политика

украина

замороженные российские активы

репарации

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Требование Украины по российским замороженным активам противоречит международному праву и не может быть выполнено. Такое мнение в комментарии "Ленте.ру" высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Украина предоставила России свой вариант меморандума по урегулированию конфликта еще до второго раунда переговоров в Стамбуле. В числе прочего этот документ содержит требование направить замороженные на Западе российские активы на восстановление Украины. При этом украинская сторона допустила, что российские активы могут оставаться в замороженном виде, пока Российская Федерация не выплатит репарации.Комментируя это требование Украины, Аксаков заявил, что никаких репараций не предвидится, отметив, что речь идет о российских активах, на которые никто не имеет права покушаться". Он подчеркнул, что все разговоры об использование российских активов, как и, собственно, их замораживание - "это нарушение международного законодательства"."Поэтому это требование Украины однозначно противоречит международному праву, не может быть нигде ни вписано, ни удовлетворено", — заключил Аксаков.

https://1prime.ru/20250602/memorandum-858136865.html

украина

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украина, замороженные российские активы, репарации, россия, экспертное мнение