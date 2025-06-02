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Британия обязалась направлять Украине $4 млрд ежегодно

Британия обязалась направлять Украине $4 млрд ежегодно - 02.06.2025, ПРАЙМ

Британия обязалась направлять Украине $4 млрд ежегодно

Великобритания в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T20:51+0300

2025-06-02T20:51+0300

2025-06-02T20:59+0300

политика

великобритания

стратегия

помощь украине

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ЛОНДОН, 2 июн - ПРАЙМ. Великобритания в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется". В понедельник в Британии был опубликован стратегический оборонный обзор британского правительства. "Великобритания будет укреплять поддержку, оказываемую Украине, укреплять свое международное лидерство в этой области и сохранит свои беспрецедентные обязательства по военной поддержке Украины. Мы будем направлять три миллиарда фунтов стерлингов каждый год столько, сколько потребуется", - говорится в документе, опубликованном на правительственном портале. Кроме того, Лондон будет искать новые пути поддержания оборонно-промышленного потенциала Украины. В частности, предлагается создавать и расширять совместные предприятия и предоставлять Киеву доступ к новым рынкам, в том числе в области обслуживания и модернизации советского оборудования в третьих странах. "Минобороны также должно извлечь уроки из выдающегося опыта Украины в наземных боевых действиях, использовании беспилотных летательных аппаратов и участия гибридном конфликте, чтобы разработать свой собственный современный подход к ведению боевых действий", - говорится в документе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250601/britaniya-858094240.html

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великобритания, стратегия, помощь украине