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Япония снова призовет США пересмотреть тарифные меры, заявил генсек страны

Япония снова призовет США пересмотреть тарифные меры, заявил генсек страны - 02.06.2025, ПРАЙМ

Япония снова призовет США пересмотреть тарифные меры, заявил генсек страны

Правительство Японии продолжит призывать США к пересмотру тарифных мер и считает их крайне прискорбными, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T08:41+0300

2025-06-02T08:41+0300

2025-06-02T08:41+0300

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ТОКИО, 2 июн – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит призывать США к пересмотру тарифных мер и считает их крайне прискорбными, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной промышленности. "Мы будем внимательно следить за конкретными подробностями мер, которые будут раскрыты в будущем... Серия тарифных мер, принятых правительством США, вызывает крайнее сожаление, и мы будем настоятельно призывать к их пересмотру", - отметил генсек японского правительства. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов. Япония провела уже четыре раунда переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. В ходе последнего раунда стороны договорились встретиться ещё раз в июне с тем, чтобы подготовить почву для встречи лидеров на полях саммита G7.

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, пошлины