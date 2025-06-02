https://1prime.ru/20250602/yuan-858121185.html
Юань открыл торги в понедельник ростом
Юань открыл торги в понедельник ростом - 02.06.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника прибавляет до 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T10:04+0300
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2025-06-02T10:05+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника прибавляет до 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 2 копейки, до 10,92 рубля.
https://1prime.ru/20250602/iena-858116834.html
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 10,94 рубля
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника прибавляет до 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 2 копейки, до 10,92 рубля.
Стоимость иены растет к доллару после выхода статданных по экономике Японии