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В ГД внесли проект о сдаче предправления ТСЖ квалификационного экзамена

В ГД внесли проект о сдаче предправления ТСЖ квалификационного экзамена - 02.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о сдаче предправления ТСЖ квалификационного экзамена

Законопроект о сдаче квалификационного экзамена председателями правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) внесли в Госдуму, соответствующий проект... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T19:26+0300

2025-06-02T19:26+0300

2025-06-02T19:26+0300

госдума

законопроект

тсж

председатель правления

экзамены

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Законопроект о сдаче квалификационного экзамена председателями правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) внесли в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Как в мае рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и соавтор инициативы Владимир Кошелев (ЛДПР), законопроектом решается задача, обозначенная в стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, по совершенствованию качества управления многоквартирными домами (МКД) и повышению профессиональных навыков специалистов. "Законопроект разработан для дальнейшего внедрения практики сдачи квалификационного экзамена не только руководителями управляющих организаций, но и руководителями товариществ собственников жилья, учитывая, что разные способы управления не имеют значения для квалифицированного и грамотного содержания, обслуживания и ремонта многоквартирного дома. Таким образом, предлагается обязать председателя правления товарищества собственников жилья сдавать квалификационный экзамен и получать квалификационный аттестат", - говорится в документах к проекту. В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предусматриваются случаи, когда председателю правления не требуется квалификационный аттестат, а именно в случае заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией или оформления трудового договора с физическим лицом, имеющим квалификационный аттестат. "Законопроектом, по аналогии со статьей 202 Жилищного кодекса, закреплено, что за прием квалификационного экзамена плата не взимается, аттестат выдается сроком на пять лет", - добавляется в документе. В проекте подчеркивается, что должность председателя правления товарищества собственников жилья требует от лица широкого спектра навыков, профессиональной подготовки и знаний действующего законодательства жилищно-коммунального хозяйства.

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госдума, законопроект, тсж, председатель правления, экзамены