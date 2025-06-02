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"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России
"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что теракт в отношении российских аэродромов свидетельствует о готовности Владимира... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T10:13+0300
2025-06-02T10:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
минобороны рф
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что теракт в отношении российских аэродромов свидетельствует о готовности Владимира Зеленского пойти на любые шаги ради сохранения своей власти."Зеленский пойдет на все, чтобы остаться у власти. Его политическое выживание связано с войной", — написал Кошкович в соцсети X.По мнению эксперта, глава киевского режима сознательно провоцирует Россию на ядерный ответ, рассчитывая на эскалацию, которая, по его словам, все равно не произойдет. Кошкович также подчеркнул, что подобные атаки направлены на срыв любых попыток мирного урегулирования.В воскресенье Министерство обороны России сообщило о террористических атаках со стороны киевского режима с применением FPV-дронов. Целями стали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. Возгорания, возникшие на территории аэродромов в Мурманской и Иркутской областях, были оперативно ликвидированы, пострадавших среди личного состава нет. Владимир Зеленский позже взял на себя ответственность за совершенные атаки.
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украина, владимир зеленский, россия, минобороны рф
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Минобороны РФ
10:13 02.06.2025
 
"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России

Кошкович: теракт против аэродромов РФ доказал, что Зеленский готов на все ради власти

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что теракт в отношении российских аэродромов свидетельствует о готовности Владимира Зеленского пойти на любые шаги ради сохранения своей власти.
"Зеленский пойдет на все, чтобы остаться у власти. Его политическое выживание связано с войной", — написал Кошкович в соцсети X.
По мнению эксперта, глава киевского режима сознательно провоцирует Россию на ядерный ответ, рассчитывая на эскалацию, которая, по его словам, все равно не произойдет. Кошкович также подчеркнул, что подобные атаки направлены на срыв любых попыток мирного урегулирования.
В воскресенье Министерство обороны России сообщило о террористических атаках со стороны киевского режима с применением FPV-дронов. Целями стали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
По данным ведомства, атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. Возгорания, возникшие на территории аэродромов в Мурманской и Иркутской областях, были оперативно ликвидированы, пострадавших среди личного состава нет.
Владимир Зеленский позже взял на себя ответственность за совершенные атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Зеленский признал ответственность за теракты против российских аэродромов
Вчера, 22:55
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯМинобороны РФ
 
 
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