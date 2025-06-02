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"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России

"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Политическое выживание". На Западе шокированы атакой Зеленского по России

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что теракт в отношении российских аэродромов свидетельствует о готовности Владимира... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T10:13+0300

2025-06-02T10:13+0300

2025-06-02T10:13+0300

политика

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что теракт в отношении российских аэродромов свидетельствует о готовности Владимира Зеленского пойти на любые шаги ради сохранения своей власти."Зеленский пойдет на все, чтобы остаться у власти. Его политическое выживание связано с войной", — написал Кошкович в соцсети X.По мнению эксперта, глава киевского режима сознательно провоцирует Россию на ядерный ответ, рассчитывая на эскалацию, которая, по его словам, все равно не произойдет. Кошкович также подчеркнул, что подобные атаки направлены на срыв любых попыток мирного урегулирования.В воскресенье Министерство обороны России сообщило о террористических атаках со стороны киевского режима с применением FPV-дронов. Целями стали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. Возгорания, возникшие на территории аэродромов в Мурманской и Иркутской областях, были оперативно ликвидированы, пострадавших среди личного состава нет. Владимир Зеленский позже взял на себя ответственность за совершенные атаки.

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украина, владимир зеленский, россия, минобороны рф