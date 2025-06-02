https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858143660.html
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России
Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T22:05+0300
2025-06-02T22:05+0300
2025-06-02T22:05+0300
политика
владимир зеленский
прекращение огня
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_7f860e9ec9a9e8da83fc701d4f66d72b.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram.Российская сторона в одностороннем порядке намеревалась передать Украине 6 тыс. тел погибших украинских военных, для чего предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта. Глава киевского режима, как передает издание, отверг это предложение в резкой форме, заявив, что Украина не меняет своей позиции к вопросу перемирия и, как и раньше, настаивает на безусловном прекращении огня. После этого Зеленский сделал краткое заявление, адресованное, видимо, американским властям. В частности, он сказал: "Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций (против России - прим. ред.) в Сенат".
https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858130012.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_643fed8d28398a5ad52024cf95b299fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, прекращение огня, россия
Политика, Владимир Зеленский, прекращение огня, РОССИЯ
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России
Зеленский отверг предложение России о временном прекращении огня
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram.
Российская сторона в одностороннем порядке намеревалась передать Украине 6 тыс. тел погибших украинских военных, для чего предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта. Глава киевского режима, как передает издание, отверг это предложение в резкой форме, заявив, что Украина не меняет своей позиции к вопросу перемирия и, как и раньше, настаивает на безусловном прекращении огня.
"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США
После этого Зеленский сделал краткое заявление, адресованное, видимо, американским властям. В частности, он сказал: "Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций (против России - прим. ред.) в Сенат".