https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858143660.html

"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России

"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России

Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T22:05+0300

2025-06-02T22:05+0300

2025-06-02T22:05+0300

политика

владимир зеленский

прекращение огня

россия

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram.Российская сторона в одностороннем порядке намеревалась передать Украине 6 тыс. тел погибших украинских военных, для чего предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта. Глава киевского режима, как передает издание, отверг это предложение в резкой форме, заявив, что Украина не меняет своей позиции к вопросу перемирия и, как и раньше, настаивает на безусловном прекращении огня. После этого Зеленский сделал краткое заявление, адресованное, видимо, американским властям. В частности, он сказал: "Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций (против России - прим. ред.) в Сенат".

https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858130012.html

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владимир зеленский, прекращение огня, россия