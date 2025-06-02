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"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России
Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T22:05+0300
2025-06-02T22:05+0300
политика
владимир зеленский
прекращение огня
россия
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram.Российская сторона в одностороннем порядке намеревалась передать Украине 6 тыс. тел погибших украинских военных, для чего предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта. Глава киевского режима, как передает издание, отверг это предложение в резкой форме, заявив, что Украина не меняет своей позиции к вопросу перемирия и, как и раньше, настаивает на безусловном прекращении огня. После этого Зеленский сделал краткое заявление, адресованное, видимо, американским властям. В частности, он сказал: "Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций (против России - прим. ред.) в Сенат".
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владимир зеленский, прекращение огня, россия
Политика, Владимир Зеленский, прекращение огня, РОССИЯ
22:05 02.06.2025
 
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России

Зеленский отверг предложение России о временном прекращении огня

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, которое поступило от российской делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram.
Российская сторона в одностороннем порядке намеревалась передать Украине 6 тыс. тел погибших украинских военных, для чего предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта. Глава киевского режима, как передает издание, отверг это предложение в резкой форме, заявив, что Украина не меняет своей позиции к вопросу перемирия и, как и раньше, настаивает на безусловном прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США
14:39
После этого Зеленский сделал краткое заявление, адресованное, видимо, американским властям. В частности, он сказал: "Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций (против России - прим. ред.) в Сенат".
 
ПолитикаВладимир Зеленскийпрекращение огняРОССИЯ
 
 
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