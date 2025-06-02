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Адвокат предупредила, за что могут законно забрать жилье - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Адвокат предупредила, за что могут законно забрать жилье
Адвокат предупредила, за что могут законно забрать жилье - 02.06.2025, ПРАЙМ
Адвокат предупредила, за что могут законно забрать жилье
Причин, по которым можно лишиться жилья, не так много. Основные - три, и о них нужно знать, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T02:02+0300
2025-06-02T02:02+0300
недвижимость
общество
адвокат
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Причин, по которым можно лишиться жилья, не так много. Основные - три, и о них нужно знать, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.Если не говорить о случаях, когда люди лишаются жилья не по своей вине, например, дом сносят или участок изымают для госнужд (тогда полагается компенсация), можно выделить три главных момента.Первый и главный - долги. В законе (ст. 446 ГПК РФ) закреплено положение, согласно которому взыскание не может быть обращено на единственную квартиру должника. То есть, если должник имеет в собственности несколько жилых помещений, то в его собственности гарантированно должно остаться одно пригодное для проживания. Однако остальных жилых помещений, в том числе и квартир, можно лишиться в случае отсутствия у должника достаточных денежных средств для погашения долгов.“Но из этого правила есть исключение - если единственное жилье должника признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве, должник может его лишиться. Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания”, - указала Гусева.Обращение взыскания на квартиру возможно в случае, если она находится в залоге (ипотеке) и таким образом обеспечивается исполнение обязательств должника. Например, если должник не возвратил денежные средства по договору займа (кредитному договору и т.д.) и при этом его квартира находится в залоге, займодавец может добиться обращения взыскания на квартиру.Вторая возможная причина - выбытие квартиры из владения предыдущего собственника помимо его воли. Это возможно, если переход права возникает в результате подделки документов, и это доказано судом. У последующих владельцев квартиры, даже если они сами действовали добросовестно, могут забрать квартиру и возвратить ее собственнику, который утратил данную квартиру помимо своей воли.Третий случай - недействительность сделки, совершенной в отношении квартиры (дарение, купля-продажа, мена и т.д.). Такое может случиться по различным правовым основаниям: несоответствие сделки требованиям закона; совершение сделки недееспособным лицом; под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; лишь для вида, без намерения породить правовые последствия, а также с целью прикрыть иную сделку и т.п. В указанных случаях новому собственнику придется вернуть квартиру прежнему владельцу. Деньги могут вернуть, а могут и нет - в зависимости от обстоятельств совершения сделки и правовых последствий.Таким образом, при совершении любой сделки с квартирой необходимо изучить требования законодательства, выяснить действительную волю лица, с которым совершается сделка, а также проверить документы как в отношении самого объекта недвижимости, так и в отношении совершаемой сделки. И, конечно, вовремя платить по долгам, заключила Гусева.
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недвижимость, общество , адвокат
Недвижимость, Общество , адвокат
02:02 02.06.2025
 
Адвокат предупредила, за что могут законно забрать жилье

Адвокат Гусева назвала три причины, по которым могут законно забрать жилье

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРейд судебных приставов по взысканию долгов
Рейд судебных приставов по взысканию долгов - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Причин, по которым можно лишиться жилья, не так много. Основные - три, и о них нужно знать, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.
Если не говорить о случаях, когда люди лишаются жилья не по своей вине, например, дом сносят или участок изымают для госнужд (тогда полагается компенсация), можно выделить три главных момента.
Первый и главный - долги. В законе (ст. 446 ГПК РФ) закреплено положение, согласно которому взыскание не может быть обращено на единственную квартиру должника. То есть, если должник имеет в собственности несколько жилых помещений, то в его собственности гарантированно должно остаться одно пригодное для проживания. Однако остальных жилых помещений, в том числе и квартир, можно лишиться в случае отсутствия у должника достаточных денежных средств для погашения долгов.
“Но из этого правила есть исключение - если единственное жилье должника признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве, должник может его лишиться. Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания”, - указала Гусева.
Обращение взыскания на квартиру возможно в случае, если она находится в залоге (ипотеке) и таким образом обеспечивается исполнение обязательств должника. Например, если должник не возвратил денежные средства по договору займа (кредитному договору и т.д.) и при этом его квартира находится в залоге, займодавец может добиться обращения взыскания на квартиру.
Вторая возможная причина - выбытие квартиры из владения предыдущего собственника помимо его воли. Это возможно, если переход права возникает в результате подделки документов, и это доказано судом. У последующих владельцев квартиры, даже если они сами действовали добросовестно, могут забрать квартиру и возвратить ее собственнику, который утратил данную квартиру помимо своей воли.
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Третий случай - недействительность сделки, совершенной в отношении квартиры (дарение, купля-продажа, мена и т.д.). Такое может случиться по различным правовым основаниям: несоответствие сделки требованиям закона; совершение сделки недееспособным лицом; под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; лишь для вида, без намерения породить правовые последствия, а также с целью прикрыть иную сделку и т.п. В указанных случаях новому собственнику придется вернуть квартиру прежнему владельцу. Деньги могут вернуть, а могут и нет - в зависимости от обстоятельств совершения сделки и правовых последствий.
Таким образом, при совершении любой сделки с квартирой необходимо изучить требования законодательства, выяснить действительную волю лица, с которым совершается сделка, а также проверить документы как в отношении самого объекта недвижимости, так и в отношении совершаемой сделки. И, конечно, вовремя платить по долгам, заключила Гусева.
 
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