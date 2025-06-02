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Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T16:14+0300
2025-06-02T16:14+0300
политика
россия
украина
стамбул
сми
переговоры
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
https://1prime.ru/20250602/peregovory-858132361.html
украина
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россия, украина, стамбул, сми, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, СМИ, переговоры
16:14 02.06.2025
 
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России

Российских журналистов начали собирать на пресс-подход после переговоров с Украиной

© POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
© POOL
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
16:00
 
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