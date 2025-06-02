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Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T16:14+0300
2025-06-02T16:14+0300
2025-06-02T16:14+0300
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, СМИ, переговоры
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России
Российских журналистов начали собирать на пресс-подход после переговоров с Украиной
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины