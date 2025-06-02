https://1prime.ru/20250602/zhurnalisty-858134358.html

Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России

Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России - 02.06.2025, ПРАЙМ

Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации России

Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T16:14+0300

2025-06-02T16:14+0300

2025-06-02T16:14+0300

политика

россия

украина

стамбул

сми

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/83653/61/836536159_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_a579204cc54f97490ce2f4e7f21104d1.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.

https://1prime.ru/20250602/peregovory-858132361.html

украина

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, стамбул, сми, переговоры