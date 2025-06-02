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Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США
Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США - 02.06.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США
Стоимость золота в понедельник утром поднимается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа относительно решений по торговой политике... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T09:40+0300
2025-06-02T09:40+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром поднимается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа относительно решений по торговой политике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,3%, до 3 358,6 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс дорожал на 0,78% - до 33,288 доллара за унцию. Мировые инвесторы следят за торговой политикой США относительно вводимых пошлин. В субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Внешнеторговый суд США в минувшую среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнял телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Однако уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
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золото, цены на золото, сша, дональд трамп
Экономика, золото, цены на золото, США, Дональд Трамп
09:40 02.06.2025
 
Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США

Цены на золото растут более чем на 1% после заявлений Трампа по торговой политике США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром поднимается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа относительно решений по торговой политике страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,3%, до 3 358,6 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс дорожал на 0,78% - до 33,288 доллара за унцию.
Мировые инвесторы следят за торговой политикой США относительно вводимых пошлин. В субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Внешнеторговый суд США в минувшую среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнял телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Однако уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
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