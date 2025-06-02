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Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США

Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США - 02.06.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает после выхода новых решений по торговой политике США

Стоимость золота в понедельник утром поднимается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа относительно решений по торговой политике... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T09:40+0300

2025-06-02T09:40+0300

2025-06-02T09:40+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром поднимается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа относительно решений по торговой политике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,3%, до 3 358,6 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс дорожал на 0,78% - до 33,288 доллара за унцию. Мировые инвесторы следят за торговой политикой США относительно вводимых пошлин. В субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Внешнеторговый суд США в минувшую среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнял телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Однако уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.

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