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Стоимость золота впервые с 8 мая превысила 3 400 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота впервые с 8 мая превысила 3 400 долларов за тройскую унцию - 02.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота впервые с 8 мая превысила 3 400 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота растет на 2,6%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T17:07+0300

2025-06-02T17:07+0300

2025-06-02T17:07+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 2,6%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.02 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 85,19 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,56%, до 3 400,59 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 8 мая. Июльский фьючерс на серебро на 17.02 мск дорожал на 3,96% - до 34,338 доллара за унцию.

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