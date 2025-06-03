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В ЦБ РФ сообщили, как выросли активы под управлением за первый квартал - 03.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/aktivy-858169763.html
В ЦБ РФ сообщили, как выросли активы под управлением за первый квартал
В ЦБ РФ сообщили, как выросли активы под управлением за первый квартал - 03.06.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ сообщили, как выросли активы под управлением за первый квартал
Стоимость чистых активов (СЧА) под управлением управляющих компаний (УК) в России за первый квартал выросла до 27,7 триллиона рублей против 26,3 триллиона на... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:39+0300
2025-06-03T22:39+0300
экономика
активы
управление
рост
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость чистых активов (СЧА) под управлением управляющих компаний (УК) в России за первый квартал выросла до 27,7 триллиона рублей против 26,3 триллиона на конец прошлого года, следует из "Обзора ключевых показателей управляющих компаний", подготовленного ЦБ РФ. "Рост стоимости активов под управлением УК в первом квартале 2025 года замедлился до 5,3%: они составили 27,7 триллиона рублей против 26,3 триллиона кварталом ранее и 22,1 триллиона на конец сентября 2024 года. Это связано с сокращением чистого притока средств в ПИФ (паевые инвестфонды). Вместе с тем именно ПИФ остаются основным драйвером роста - на них пришлось почти три четверти прироста", - отмечается в обзоре. Чистый приток средств в ПИФ в январе-марте снизился в два раза в квартальном исчислении - до 455,3 миллиарда рублей. Это связано с нетто-оттоком средств из БПИФ (биржевые) после рекордного чистого притока средств в конце 2024 года, а также с замедлением притока средств в крупнейший сегмент рынка – ЗПИФ (закрытые), оценили в ЦБ. Количество ПИФ за первый квартал выросло на 57 штук - до 3287 единиц. Основной рост, как и в предыдущие кварталы, пришелся на ЗПИФ. Число ИПИФ (интервальных) и БПИФ также выросло, ОПИФ (открытых) – уменьшилось, отметил регулятор. В первом квартале число жалоб на управление ПИФ сократилось на 19,3% в годовом исчислении (до 92 единиц), в основном за счет жалоб, связанных с введением санкций. При этом доля жалоб на управление ПИФ в структуре жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций сократилась (-9,3 процентного пункта в годовом исчислении) и составила 18%, также отмечается в обзоре ЦБ.
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активы, управление, рост
Экономика, активы, управление, рост
22:39 03.06.2025
 
В ЦБ РФ сообщили, как выросли активы под управлением за первый квартал

ЦБ РФ: активы под управлением за первый квартал выросли на 5,3% до 27,7 трлн руб

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость чистых активов (СЧА) под управлением управляющих компаний (УК) в России за первый квартал выросла до 27,7 триллиона рублей против 26,3 триллиона на конец прошлого года, следует из "Обзора ключевых показателей управляющих компаний", подготовленного ЦБ РФ.
"Рост стоимости активов под управлением УК в первом квартале 2025 года замедлился до 5,3%: они составили 27,7 триллиона рублей против 26,3 триллиона кварталом ранее и 22,1 триллиона на конец сентября 2024 года. Это связано с сокращением чистого притока средств в ПИФ (паевые инвестфонды). Вместе с тем именно ПИФ остаются основным драйвером роста - на них пришлось почти три четверти прироста", - отмечается в обзоре.
Чистый приток средств в ПИФ в январе-марте снизился в два раза в квартальном исчислении - до 455,3 миллиарда рублей. Это связано с нетто-оттоком средств из БПИФ (биржевые) после рекордного чистого притока средств в конце 2024 года, а также с замедлением притока средств в крупнейший сегмент рынка – ЗПИФ (закрытые), оценили в ЦБ.
Количество ПИФ за первый квартал выросло на 57 штук - до 3287 единиц. Основной рост, как и в предыдущие кварталы, пришелся на ЗПИФ. Число ИПИФ (интервальных) и БПИФ также выросло, ОПИФ (открытых) – уменьшилось, отметил регулятор.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов
7 марта, 18:39
В первом квартале число жалоб на управление ПИФ сократилось на 19,3% в годовом исчислении (до 92 единиц), в основном за счет жалоб, связанных с введением санкций. При этом доля жалоб на управление ПИФ в структуре жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций сократилась (-9,3 процентного пункта в годовом исчислении) и составила 18%, также отмечается в обзоре ЦБ.
 
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