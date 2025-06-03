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Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии - 03.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T10:41+0300

2025-06-03T10:41+0300

2025-06-03T10:41+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.29 мск снижается на 0,17% относительно предыдущего закрытия, до 2 824,67 пункта. В частности, сильно дешевеют акции "Лукойла" (-5,61%), "ТМК" (-1,19%), Московского кредитного банка (-1,01%), "М.Видео" (-0,72%), "Полюса" (-0,23%). В то же время заметно дорожают акции "ОВК" (+3,94%), префы "Мечела" (+2,71%), обыкновенные акции "ПИКа" (+2,65%), "Вуш Холдинга" (+1,93%). "Сегодня на открытии ожидаем умеренно негативней динамики российского рынка за счет снижения в акциях "Лукойла", которые сегодня торгуются без дивиденда. При этом в настоящий момент не видим существенных поводов для смещения рынка с текущих уровней. Частично поддержку рынку может оказать пересмотр инвесторами ожиданий относительно результатов пятничного заседания регулятора – часть участников торгов может увеличивать долю акций в портфелях на ожидании снижения ключевой ставки, а также стабильная ситуация в ценах на нефть", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах в рамках сегодняшних торгов целевым диапазоном для индекса Мосбиржи станет коридор 2800 - 2850 пунктов, считает эксперт. В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов вернуться к сдержанному снижению после неоднозначных итогов проведенного накануне второго раунда переговоров с Украиной, который на данный момент все еще показывает расхождение позиций сторон по ряду ключевых вопросов. Тем не менее продолжение обсуждений будет сдерживать акции РФ от масштабных продаж, так же как попытки роста цен на нефть, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Ключевым событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство ожидает сохранение ставки на уровне 21% с возможным смягчением сигнала регулятора относительно будущих параметров денежно-кредитной политики. Тем не менее мы полагаем, что Банк России может снизить ставку до 19% на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных. Такое решение, если будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, так и долговому рынку, в особенности длинным облигационным выпускам", - отмечают аналитики "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20250603/atr-858148299.html

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российский рынок акций, рынок, торги, акции, мосбиржа