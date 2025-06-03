https://1prime.ru/20250603/aktsii-858158289.html

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем во вторник

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем во вторник - 03.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем во вторник

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем во вторник в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T15:13+0300

2025-06-03T15:13+0300

2025-06-03T15:13+0300

экономика

российский рынок акций

рынок

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем во вторник в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.07 мск снижался на 0,37%, до 2 819,22 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,96%, до 65,24 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС продолжали колебания в узких диапазонах торгов на неоднозначных итогах второго раунда прямых переговоров РФ и Украины. Ключевым фактором, однако, остается перспектива дальнейшего обсуждения мирного соглашения и желание сторон прийти к сближению позиций", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский фондовый рынок, открывшийся сегодня снижением до 2809 пунктов из-за давления дивидендной отсечки по акциям "Лукойла"..., развернулся наверх, в сторону значений индекса Мосбиржи на закрытии предыдущего дня – 2830 пунктов. Сейчас индекс колеблется в районе 2820 пунктов", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Индекс идет по коридору 2810–2828, в котором потолком можно назвать геополитическую неопределенность и скепсис части инвесторов в отношении возможного снижения ставки на заседании ЦБ 6 июня, а низом – договоренности между РФ и Украиной по продолжению диалога на последних переговорах, отмечает эксперт. "Интрига в том, что сейчас на столе примерно одинаковое количество аргументов и за снижение и за сохранение ставки. Комментарий ЦБ также будет важен для определения среднесрочной динамики рынка", - добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Привилегированные акции "Мечела" (+3,58%) дорожают после выхода сильного отчета по РСБУ за первый квартал. Выручка холдинга увеличилась на 32,5% год к году, до 5,72 миллиарда рублей, а прошлогодний чистый убыток объемом 6,5 млрд сменился прибылью в сумме 2,23 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах роста акции "Эн+ груп" (+4,51%), "ПИКа" (+4,21%), "Селигдара" (+3,85%), "Юнипро" (+3,35%). Котировки застройщиков движутся вверх на ожиданиях возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу, а ценные бумаги "Лукойла" (-5,71%) корректируются после дивидендной отсечки, добавил Чернов. Сильно дешевеют акции "Сегежи" (-1,77%), "ТМК" (-1,17%), "СПБ Биржи" (-0,86%), Московского кредитного банка (-0,42%). ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global ожидает окончания основной торговой сессии в диапазоне 2800-2900 пунктов. Магомедов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "красной зоне".

https://1prime.ru/20250603/uoll-strit-858158015.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рынок, торги, мосбиржа