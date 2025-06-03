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Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе - 03.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,16%, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:59+0300
2025-06-03T18:59+0300
2025-06-03T19:00+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,16%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,16%, до 2834,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,05% до 1197,30 пункта, долларовый РТС - на 0,50%, до 1132,19 пункта.
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мосбиржа, торги, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, Торги, российский рынок акций
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Мосбиржа: российский рынок акций вырос за основную сессию на 0,16%
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,16%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,16%, до 2834,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,05% до 1197,30 пункта, долларовый РТС - на 0,50%, до 1132,19 пункта.
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост