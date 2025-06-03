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Эксперт объяснил, с чем связано снижение российского экспорта алмазов

Эксперт объяснил, с чем связано снижение российского экспорта алмазов - 03.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, с чем связано снижение российского экспорта алмазов

Западные санкции сильно не повлияли на российский экспорт алмазов в прошлом году, снижение поставок было связано с кризисом на мировом рынке алмазов, такое... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T16:28+0300

2025-06-03T16:28+0300

2025-06-03T16:28+0300

экономика

россия

мировая экономика

алмазы

экспорт российских алмазов

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Западные санкции сильно не повлияли на российский экспорт алмазов в прошлом году, снижение поставок было связано с кризисом на мировом рынке алмазов, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Объем экспорта алмазов из РФ в прошлом году снизился на 28,7% по сравнению с 2023 годом – до 2,623 миллиарда долларов, следует из статистических данных Кимберлийского процесса, опубликованных накануне. В натуральном выражении Россия поставила 30,371 миллиона каратов алмазов, что оказалось на 6,3% ниже значения 2024 года. ЕС в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Западные страны с 1 марта того же года начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. "Фактор санкций тут практически не работает, и вряд ли он мог оказать решающее влияние. Санкции против крупнейшего производителя с долей около трети мировой добычи, если бы они работали, привели бы к дефициту алмазов и росту цен, но этого явно не произошло. Основная причина - это все же кризис на мировом алмазном рынке", - прокомментировал данные аналитик. По его словам, падение экспорта в денежном выражении почти на 29% объясняется физическим сокращением экспорта, падением цен на мировом рынке и изменение структуры экспорта под влиянием санкций: ограничения действуют на крупные камни, в то время как карат в мелких камнях стоит дешевле. "Объемы рынка алмазов в 2025 году продолжат снижаться, хотя цены могут продолжить умеренное восстановление, чему будет способствовать сокращение запасов необработанных алмазов. Такой вывод можно сделать, исходя из планов крупнейших производителей ... Общее сокращение предложения алмазного сырья на рынке может поддержать восстановление цен", - считает аналитик. По мнению Калачева, основные причины падения – сокращение спроса на бриллианты под влиянием изменения покупательских предпочтений новых поколений в развитых странах и замедление роста благосостояния в Китае, избыточные запасы необработанных алмазов у огранщиков в Индии, а также быстрый рост и снижение себестоимости производства искусственно выращенных алмазов, не уступающих по качеству природным камням.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, алмазы, экспорт российских алмазов