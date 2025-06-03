https://1prime.ru/20250603/ataka-858163029.html
"Эти трюки". В США раскрыли истинную цель атаки Киева на аэродромы России
"Эти трюки". В США раскрыли истинную цель атаки Киева на аэродромы России - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Эти трюки". В США раскрыли истинную цель атаки Киева на аэродромы России
Атакой российских аэродромов Киев пытался отвлечь общественность от неутешительной для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте, написал в социальной сети Х... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:14+0300
2025-06-03T18:14+0300
2025-06-03T18:15+0300
происшествия
украина
россия
аэродром
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Атакой российских аэродромов Киев пытался отвлечь общественность от неутешительной для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте, написал в социальной сети Х военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик."Эти трюки (удары по российским аэродромам - прим. ред.) создают эффектные заголовки, - отметил эксперт, - и временно отвлекают от того факта, что Украина и ее западные кураторы по-прежнему проигрывают войну".По словам Берлетика, российские войска владеют инициативой на фронте, "богато и разнообразно" вооружены и в то же время имеют существенное превосходство по численности личного состава.
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украина, россия, аэродром, экспертное мнение
Происшествия, УКРАИНА, РОССИЯ, аэродром, экспертное мнение
"Эти трюки". В США раскрыли истинную цель атаки Киева на аэродромы России
Офицер ВС США Берлетик: Киев, атакуя аэродромы, хотел прикрыть провалы на фронте