https://1prime.ru/20250603/ataka-858163029.html

"Эти трюки". В США раскрыли истинную цель атаки Киева на аэродромы России

"Эти трюки". В США раскрыли истинную цель атаки Киева на аэродромы России - 03.06.2025, ПРАЙМ

"Эти трюки". В США раскрыли истинную цель атаки Киева на аэродромы России

Атакой российских аэродромов Киев пытался отвлечь общественность от неутешительной для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте, написал в социальной сети Х... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:14+0300

2025-06-03T18:14+0300

2025-06-03T18:15+0300

происшествия

украина

россия

аэродром

экспертное мнение

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Атакой российских аэродромов Киев пытался отвлечь общественность от неутешительной для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте, написал в социальной сети Х военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик."Эти трюки (удары по российским аэродромам - прим. ред.) создают эффектные заголовки, - отметил эксперт, - и временно отвлекают от того факта, что Украина и ее западные кураторы по-прежнему проигрывают войну".По словам Берлетика, российские войска владеют инициативой на фронте, "богато и разнообразно" вооружены и в то же время имеют существенное превосходство по численности личного состава.

https://1prime.ru/20250601/silence-858103229.html

украина

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украина, россия, аэродром, экспертное мнение