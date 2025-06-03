Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250603/ataka-858167665.html
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме - 03.06.2025, ПРАЙМ
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме
Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа о своих террористических атаках по аэродромам в России, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T21:00+0300
2025-06-03T21:09+0300
происшествия
украина
атака беспилотников
аэродром
россия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа о своих террористических атаках по аэродромам в России, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт."Не был", - сказала Ливитт журналистам, отвечая на вопрос, был ли Трамп заранее проинформирован украинской стороной.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, атака беспилотников, аэродром, россия, дональд трамп
Происшествия, УКРАИНА, атака беспилотников, аэродром, РОССИЯ, Дональд Трамп
21:00 03.06.2025 (обновлено: 21:09 03.06.2025)
 
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме

Белый дом: Киев не уведомил Трампа о планах атаковать российские аэродромы

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа о своих террористических атаках по аэродромам в России, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
"Не был", - сказала Ливитт журналистам, отвечая на вопрос, был ли Трамп заранее проинформирован украинской стороной.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
1 июня, 18:29
 
ПроисшествияУКРАИНАатака беспилотниковаэродромРОССИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала