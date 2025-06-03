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Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме - 03.06.2025, ПРАЙМ
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме
Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа о своих террористических атаках по аэродромам в России, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T21:00+0300
2025-06-03T21:00+0300
2025-06-03T21:09+0300
происшествия
украина
атака беспилотников
аэродром
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа о своих террористических атаках по аэродромам в России, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт."Не был", - сказала Ливитт журналистам, отвечая на вопрос, был ли Трамп заранее проинформирован украинской стороной.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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украина, атака беспилотников, аэродром, россия, дональд трамп
Происшествия, УКРАИНА, атака беспилотников, аэродром, РОССИЯ, Дональд Трамп
Киев не уведомил Трампа об атаке на аэродромы РФ, заявили в Белом доме
Белый дом: Киев не уведомил Трампа о планах атаковать российские аэродромы
ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа о своих террористических атаках по аэродромам в России, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
"Не был", - сказала Ливитт журналистам, отвечая на вопрос, был ли Трамп заранее проинформирован украинской стороной.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах