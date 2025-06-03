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Фондовые индексы АТР увеличиваются вслед за динамикой бирж США
Фондовые индексы АТР увеличиваются вслед за динамикой бирж США - 03.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР увеличиваются вслед за динамикой бирж США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, при этом рынки в... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T08:12+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, при этом рынки в Южной Корее закрыты, в этот день проходят досрочные выборы президента страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,48%, до 3 363,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1 983,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,14%, до 23 421 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,49%, до 8 455,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,09%, до 37 503 пунктов. Во вторник торги в Южной Корее не проводятся. По итогам торгов понедельника южнокорейский KOSPI вырос на 0,05%, до 2 698,97 пункта. Рынки обратили внимание на закрытие бирж США в плюсе по итогам понедельника. Наибольший рост показал технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, увеличившись на 0,67%. Индексы Dow Jones и S&P 500 тоже поднялись - на 0,08% и 0,41% соответственно. Во вторник были опубликованы данные по PMI в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, показатель в мае сократился до 48,3 пункта с 50,4 пункта в апреле, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 50,6 пункта.
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы АТР увеличиваются вслед за динамикой бирж США
Фондовые индексы АТР растут во вторник вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, при этом рынки в Южной Корее закрыты, в этот день проходят досрочные выборы президента страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,48%, до 3 363,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1 983,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,14%, до 23 421 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,49%, до 8 455,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,09%, до 37 503 пунктов.
Во вторник торги в Южной Корее не проводятся. По итогам торгов понедельника южнокорейский KOSPI вырос на 0,05%, до 2 698,97 пункта.
Рынки обратили внимание на закрытие бирж США в плюсе по итогам понедельника. Наибольший рост показал технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, увеличившись на 0,67%. Индексы Dow Jones и S&P 500 тоже поднялись - на 0,08% и 0,41% соответственно.
Во вторник были опубликованы данные по PMI в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, показатель в мае сократился до 48,3 пункта с 50,4 пункта в апреле, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 50,6 пункта.
Российский рынок акций снижается в начале утренних торгов