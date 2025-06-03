https://1prime.ru/20250603/atr-858148299.html

Фондовые индексы АТР увеличиваются вслед за динамикой бирж США

Фондовые индексы АТР увеличиваются вслед за динамикой бирж США - 03.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР увеличиваются вслед за динамикой бирж США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, при этом рынки в... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T08:12+0300

2025-06-03T08:12+0300

2025-06-03T08:12+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75727/68/757276857_0:176:4096:2480_1920x0_80_0_0_72c53e110ea003fc9f58ab5e2e057c87.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, при этом рынки в Южной Корее закрыты, в этот день проходят досрочные выборы президента страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,48%, до 3 363,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1 983,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,14%, до 23 421 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,49%, до 8 455,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,09%, до 37 503 пунктов. Во вторник торги в Южной Корее не проводятся. По итогам торгов понедельника южнокорейский KOSPI вырос на 0,05%, до 2 698,97 пункта. Рынки обратили внимание на закрытие бирж США в плюсе по итогам понедельника. Наибольший рост показал технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, увеличившись на 0,67%. Индексы Dow Jones и S&P 500 тоже поднялись - на 0,08% и 0,41% соответственно. Во вторник были опубликованы данные по PMI в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, показатель в мае сократился до 48,3 пункта с 50,4 пункта в апреле, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 50,6 пункта.

https://1prime.ru/20250603/aktsii-858147751.html

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион