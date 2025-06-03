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Фондовые индексы АТР преимущественно выросли во вторник

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли во вторник - 03.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли во вторник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились на ослаблении торговых рисков, свидетельствуют данные... | 03.06.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились на ослаблении торговых рисков, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43% - до 3 361,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,48%, до 1 981,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,53%, до 23 512,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,63%, до 8 466,7 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,06%, до 37 446,81 пункта. Во вторник торги в Южной Корее не проводятся. По итогам торгов понедельника южнокорейский KOSPI вырос на 0,05%, до 2 698,97 пункта. Некоторое ослабление торговой неопределенности поддержало склонность трейдеров к риску в Азии. Первого июня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. Позднее при этом МИД КНР заявил, что не располагает информацией о возможном скором разговоре Трампа и Си Цзиньпина. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в мае сократился до 48,3 пункта с 50,4 пункта в апреле, хотя аналитики ожидали роста до 50,6 пункта.

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рынок, торги, индексы, атр