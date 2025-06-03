https://1prime.ru/20250603/avtomatizatsiya-858164748.html

Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации

Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации - 03.06.2025, ПРАЙМ

Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации

Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T19:05+0300

2025-06-03T19:05+0300

2025-06-03T19:06+0300

экономика

positive technologies

автоматизация

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании подписали в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, компании договорились совместно анализировать информацию о разработках в области промышленной автоматизации, готовить предложения по техническому регулированию и стандартизации, оказывать экспертную поддержку при выборе технических решений. Кроме этого, соглашение предусматривает взаимодействие в сфере организации различных научно-практических мероприятий. Как отметил руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский, кросс-отраслевая платформа на базе российских технологий позволит предприятиям критической информационной инфраструктуры выполнить требования постановления правительства по внедрению доверенных программно-аппаратных комплексов. "На ЦИПР мы продемонстрировали, как платформа промышленной автоматизации может оптимизировать бизнес-процессы добычи нефтепродуктов, интегрируя передовые наработки из различных секторов экономики. При поддержке государства и отраслевых лидеров эту платформу можно масштабировать на разные сегменты промышленности, вывести её на уровень межотраслевого стандарта, тем самым обеспечить цифровую безопасность и технологический суверенитет", - добавил он. "Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies. Совместная работа позволит нам не только обмениваться экспертизой, но и вместе развивать открытую платформу промышленной автоматизации. Мы уверены, что это соглашение станет важным шагом для формирования современной, гибкой и совместимой цифровой среды в промышленности, где решения разных производителей смогут эффективно интегрироваться друг с другом", - прокомментировал руководитель практики автоматизации "Газпром нефти" Сергей Васильев.

https://1prime.ru/20250530/gazprom-858062931.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

positive technologies, автоматизация