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Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации - 03.06.2025, ПРАЙМ
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации
Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T19:05+0300
2025-06-03T19:05+0300
2025-06-03T19:06+0300
экономика
positive technologies
автоматизация
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании подписали в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, компании договорились совместно анализировать информацию о разработках в области промышленной автоматизации, готовить предложения по техническому регулированию и стандартизации, оказывать экспертную поддержку при выборе технических решений. Кроме этого, соглашение предусматривает взаимодействие в сфере организации различных научно-практических мероприятий. Как отметил руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский, кросс-отраслевая платформа на базе российских технологий позволит предприятиям критической информационной инфраструктуры выполнить требования постановления правительства по внедрению доверенных программно-аппаратных комплексов. "На ЦИПР мы продемонстрировали, как платформа промышленной автоматизации может оптимизировать бизнес-процессы добычи нефтепродуктов, интегрируя передовые наработки из различных секторов экономики. При поддержке государства и отраслевых лидеров эту платформу можно масштабировать на разные сегменты промышленности, вывести её на уровень межотраслевого стандарта, тем самым обеспечить цифровую безопасность и технологический суверенитет", - добавил он. "Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies. Совместная работа позволит нам не только обмениваться экспертизой, но и вместе развивать открытую платформу промышленной автоматизации. Мы уверены, что это соглашение станет важным шагом для формирования современной, гибкой и совместимой цифровой среды в промышленности, где решения разных производителей смогут эффективно интегрироваться друг с другом", - прокомментировал руководитель практики автоматизации "Газпром нефти" Сергей Васильев.
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positive technologies, автоматизация
Экономика, Positive Technologies, Автоматизация
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации
СМИ: Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании подписали в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, компании договорились совместно анализировать информацию о разработках в области промышленной автоматизации, готовить предложения по техническому регулированию и стандартизации, оказывать экспертную поддержку при выборе технических решений. Кроме этого, соглашение предусматривает взаимодействие в сфере организации различных научно-практических мероприятий.
Как отметил руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский, кросс-отраслевая платформа на базе российских технологий позволит предприятиям критической информационной инфраструктуры выполнить требования постановления правительства по внедрению доверенных программно-аппаратных комплексов.
"На ЦИПР мы продемонстрировали, как платформа промышленной автоматизации может оптимизировать бизнес-процессы добычи нефтепродуктов, интегрируя передовые наработки из различных секторов экономики. При поддержке государства и отраслевых лидеров эту платформу можно масштабировать на разные сегменты промышленности, вывести её на уровень межотраслевого стандарта, тем самым обеспечить цифровую безопасность и технологический суверенитет", - добавил он.
"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2%
"Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies. Совместная работа позволит нам не только обмениваться экспертизой, но и вместе развивать открытую платформу промышленной автоматизации. Мы уверены, что это соглашение станет важным шагом для формирования современной, гибкой и совместимой цифровой среды в промышленности, где решения разных производителей смогут эффективно интегрироваться друг с другом", - прокомментировал руководитель практики автоматизации "Газпром нефти" Сергей Васильев.