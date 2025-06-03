Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/avtomatizatsiya-858164748.html
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации - 03.06.2025, ПРАЙМ
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации
Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T19:05+0300
2025-06-03T19:06+0300
экономика
positive technologies
автоматизация
https://cdnn.1prime.ru/img/79487/26/794872654_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_afee1be7d8991b8fe5dc2cd90d697a3c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании подписали в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, компании договорились совместно анализировать информацию о разработках в области промышленной автоматизации, готовить предложения по техническому регулированию и стандартизации, оказывать экспертную поддержку при выборе технических решений. Кроме этого, соглашение предусматривает взаимодействие в сфере организации различных научно-практических мероприятий. Как отметил руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский, кросс-отраслевая платформа на базе российских технологий позволит предприятиям критической информационной инфраструктуры выполнить требования постановления правительства по внедрению доверенных программно-аппаратных комплексов. "На ЦИПР мы продемонстрировали, как платформа промышленной автоматизации может оптимизировать бизнес-процессы добычи нефтепродуктов, интегрируя передовые наработки из различных секторов экономики. При поддержке государства и отраслевых лидеров эту платформу можно масштабировать на разные сегменты промышленности, вывести её на уровень межотраслевого стандарта, тем самым обеспечить цифровую безопасность и технологический суверенитет", - добавил он. "Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies. Совместная работа позволит нам не только обмениваться экспертизой, но и вместе развивать открытую платформу промышленной автоматизации. Мы уверены, что это соглашение станет важным шагом для формирования современной, гибкой и совместимой цифровой среды в промышленности, где решения разных производителей смогут эффективно интегрироваться друг с другом", - прокомментировал руководитель практики автоматизации "Газпром нефти" Сергей Васильев.
https://1prime.ru/20250530/gazprom-858062931.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79487/26/794872654_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_2a1f09ca4d6ee623aec36fed715c8522.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
positive technologies, автоматизация
Экономика, Positive Technologies, Автоматизация
19:05 03.06.2025 (обновлено: 19:06 03.06.2025)
 
Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации

СМИ: Positive Technologies и "Газпром нефть" создадут платформу автоматизации

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбъекты Московского НПЗ "Газпром нефти"
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Positive Technologies и "Газпром нефть" будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании подписали в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, компании договорились совместно анализировать информацию о разработках в области промышленной автоматизации, готовить предложения по техническому регулированию и стандартизации, оказывать экспертную поддержку при выборе технических решений. Кроме этого, соглашение предусматривает взаимодействие в сфере организации различных научно-практических мероприятий.
Как отметил руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский, кросс-отраслевая платформа на базе российских технологий позволит предприятиям критической информационной инфраструктуры выполнить требования постановления правительства по внедрению доверенных программно-аппаратных комплексов.
"На ЦИПР мы продемонстрировали, как платформа промышленной автоматизации может оптимизировать бизнес-процессы добычи нефтепродуктов, интегрируя передовые наработки из различных секторов экономики. При поддержке государства и отраслевых лидеров эту платформу можно масштабировать на разные сегменты промышленности, вывести её на уровень межотраслевого стандарта, тем самым обеспечить цифровую безопасность и технологический суверенитет", - добавил он.
Вентили Газпрома
"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2%
30 мая, 17:24
"Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies. Совместная работа позволит нам не только обмениваться экспертизой, но и вместе развивать открытую платформу промышленной автоматизации. Мы уверены, что это соглашение станет важным шагом для формирования современной, гибкой и совместимой цифровой среды в промышленности, где решения разных производителей смогут эффективно интегрироваться друг с другом", - прокомментировал руководитель практики автоматизации "Газпром нефти" Сергей Васильев.
 
ЭкономикаPositive TechnologiesАвтоматизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала