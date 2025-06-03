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"АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada
"АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada - 03.06.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada в июне до снижения на 30-35% в годовом выражении, более точно сможет... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:43+0300
2025-06-03T18:43+0300
2025-06-03T18:43+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada в июне до снижения на 30-35% в годовом выражении, более точно сможет прогнозировать по результатам первой недели месяца, сообщил журналистам представитель компании. Ранее во вторник президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал РИА Новости, что по итогам первого летнего месяца ожидает снижения продаж автомобилей Lada примерно на четверть по сравнению с июнем прошлого года. Он уточнил, что речь идет от 30 тысячах машин, хотя не исключил и худшего результата. "Что касается прогноза продаж в июне, безусловно, это в первую очередь покажет первая неделя. Она всегда бывает показательная в июне для того, чтобы строить более точный прогноз. Но в настоящее время мы видим, что продажи могут в июне снизиться на 30-35% по отношению к июню прошлого года", - сказал представитель компании в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada выросли на 42,6% и составили 39,7 тысячи автомобилей. Таким образом, продажи могут составить от 25,8 тысячи до 27,8 тысячи штук.
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автоваз, продажи автомобилей, lada, прогноз
Экономика, АвтоВАЗ, продажи автомобилей, Lada, прогноз
"АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada
"АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada в июне до снижения на 30-35%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada в июне до снижения на 30-35% в годовом выражении, более точно сможет прогнозировать по результатам первой недели месяца, сообщил журналистам представитель компании.
Ранее во вторник президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал РИА Новости, что по итогам первого летнего месяца ожидает снижения продаж автомобилей Lada примерно на четверть по сравнению с июнем прошлого года. Он уточнил, что речь идет от 30 тысячах машин, хотя не исключил и худшего результата.
"Что касается прогноза продаж в июне, безусловно, это в первую очередь покажет первая неделя. Она всегда бывает показательная в июне для того, чтобы строить более точный прогноз. Но в настоящее время мы видим, что продажи могут в июне снизиться на 30-35% по отношению к июню прошлого года", - сказал представитель компании в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
"АвтоВАЗ" снизил прогноз по продажам новых легковых авто и LCV в России
По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada выросли на 42,6% и составили 39,7 тысячи автомобилей. Таким образом, продажи могут составить от 25,8 тысячи до 27,8 тысячи штук.