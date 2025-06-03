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Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - 03.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250603/banki-858152739.html
Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - 03.06.2025, ПРАЙМ
Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупнейшие российские банки - Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк - преимущественно снизили ставки по вкладам перед заседанием совета директоров Банка... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T12:04+0300
2025-06-03T12:04+0300
экономика
банки
финансы
россия
банк россии
ставки по вкладам
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки - Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк - преимущественно снизили ставки по вкладам перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. По итогам заседания совета директоров 25 апреля Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. Согласно сообщениям агентства, Альфа-банк с 31 мая изменил ставки по вкладам в рублях. По закрытому вкладу (без возможности пополнения) "Альфа-Вклад Юбилейный" ставки снизились на 0,97-1 п.п., до 17,74-18%. По вкладу "Альфа-Вклад новые деньги" на сроках до 12 месяцев ставки понижены на 0,09-1,5 до 12,8-20,2%. Также снижены ставки по вкладу "Альфа-Вклад Максимальный" на сроках до 12 месяцев на 0,01-1,2 п.п., до 17,09-19,5%. Кроме того, банк снизил ставки по вкладу для пенсионеров - понижение ставок на сроках до 12 месяцев на 0,34-1,2 п.п., до 17,18-19,6%. "Газпромбанк с 31 мая понизил ставки по некоторым вкладам в рублях на сроках 3-7 месяцев на 0,2-0,3 п.п., до: 18,7-20% по вкладу на новые деньги и с подпиской, 16,7-20,7% по вкладу с надбавкой за остатки, 19,7-20% по вкладу для клиентов с предложением", - также сообщает Marcs. Совкомбанк в массовом-высокодоходном сегменте (МВС) и VIP-сегменте понизил ставки по всем вкладам в рублях на всех сроках - на 0,5-1 п.п. до 13,5-19,9% в МВС и до 13,5-20,2% в VIP-сегменте. "Т-Банк изменил ставки по вкладам в рублях: - по закрытому вкладу ставки понижены на сроках 3-17 месяцев на 0,5-1,23 п.п. и повышены на сроках 18-24 месяцев на 0,5-1,29 п.п., до 14,5-18,79%. По пополняемому вкладу ставки понижены на сроках 6-11 месяцев на 2-2,25 п.п., до 13-15,48%", - также сообщает агентство.
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банки, финансы, россия, банк россии, ставки по вкладам
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, ставки по вкладам
12:04 03.06.2025
 
Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Marcs: крупнейшие банки РФ в основном снизили ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки - Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк - преимущественно снизили ставки по вкладам перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.
По итогам заседания совета директоров 25 апреля Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня.
Согласно сообщениям агентства, Альфа-банк с 31 мая изменил ставки по вкладам в рублях. По закрытому вкладу (без возможности пополнения) "Альфа-Вклад Юбилейный" ставки снизились на 0,97-1 п.п., до 17,74-18%. По вкладу "Альфа-Вклад новые деньги" на сроках до 12 месяцев ставки понижены на 0,09-1,5 до 12,8-20,2%.
Также снижены ставки по вкладу "Альфа-Вклад Максимальный" на сроках до 12 месяцев на 0,01-1,2 п.п., до 17,09-19,5%. Кроме того, банк снизил ставки по вкладу для пенсионеров - понижение ставок на сроках до 12 месяцев на 0,34-1,2 п.п., до 17,18-19,6%.
"Газпромбанк с 31 мая понизил ставки по некоторым вкладам в рублях на сроках 3-7 месяцев на 0,2-0,3 п.п., до: 18,7-20% по вкладу на новые деньги и с подпиской, 16,7-20,7% по вкладу с надбавкой за остатки, 19,7-20% по вкладу для клиентов с предложением", - также сообщает Marcs.
Совкомбанк в массовом-высокодоходном сегменте (МВС) и VIP-сегменте понизил ставки по всем вкладам в рублях на всех сроках - на 0,5-1 п.п. до 13,5-19,9% в МВС и до 13,5-20,2% в VIP-сегменте.
"Т-Банк изменил ставки по вкладам в рублях: - по закрытому вкладу ставки понижены на сроках 3-17 месяцев на 0,5-1,23 п.п. и повышены на сроках 18-24 месяцев на 0,5-1,29 п.п., до 14,5-18,79%. По пополняемому вкладу ставки понижены на сроках 6-11 месяцев на 2-2,25 п.п., до 13-15,48%", - также сообщает агентство.
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