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Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - 03.06.2025, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупнейшие российские банки - Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк - преимущественно снизили ставки по вкладам перед заседанием совета директоров Банка... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T12:04+0300

2025-06-03T12:04+0300

2025-06-03T12:04+0300

экономика

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россия

банк россии

ставки по вкладам

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки - Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк - преимущественно снизили ставки по вкладам перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. По итогам заседания совета директоров 25 апреля Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. Согласно сообщениям агентства, Альфа-банк с 31 мая изменил ставки по вкладам в рублях. По закрытому вкладу (без возможности пополнения) "Альфа-Вклад Юбилейный" ставки снизились на 0,97-1 п.п., до 17,74-18%. По вкладу "Альфа-Вклад новые деньги" на сроках до 12 месяцев ставки понижены на 0,09-1,5 до 12,8-20,2%. Также снижены ставки по вкладу "Альфа-Вклад Максимальный" на сроках до 12 месяцев на 0,01-1,2 п.п., до 17,09-19,5%. Кроме того, банк снизил ставки по вкладу для пенсионеров - понижение ставок на сроках до 12 месяцев на 0,34-1,2 п.п., до 17,18-19,6%. "Газпромбанк с 31 мая понизил ставки по некоторым вкладам в рублях на сроках 3-7 месяцев на 0,2-0,3 п.п., до: 18,7-20% по вкладу на новые деньги и с подпиской, 16,7-20,7% по вкладу с надбавкой за остатки, 19,7-20% по вкладу для клиентов с предложением", - также сообщает Marcs. Совкомбанк в массовом-высокодоходном сегменте (МВС) и VIP-сегменте понизил ставки по всем вкладам в рублях на всех сроках - на 0,5-1 п.п. до 13,5-19,9% в МВС и до 13,5-20,2% в VIP-сегменте. "Т-Банк изменил ставки по вкладам в рублях: - по закрытому вкладу ставки понижены на сроках 3-17 месяцев на 0,5-1,23 п.п. и повышены на сроках 18-24 месяцев на 0,5-1,29 п.п., до 14,5-18,79%. По пополняемому вкладу ставки понижены на сроках 6-11 месяцев на 2-2,25 п.п., до 13-15,48%", - также сообщает агентство.

https://1prime.ru/20250602/servis-858134192.html

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