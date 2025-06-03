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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 03.06.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:02+0300
2025-06-03T18:02+0300
2025-06-03T18:02+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 16.23 мск во вторник.
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бизнес, россия, симферополь
Бизнес, РОССИЯ, СИМФЕРОПОЛЬ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перерыва