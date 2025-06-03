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"Самый токсичный анклав". В ГД прокомментировали планы Британии по обороне
"Самый токсичный анклав". В ГД прокомментировали планы Британии по обороне - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Самый токсичный анклав". В ГД прокомментировали планы Британии по обороне
Переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках обновленной оборонной стратегии свидетельствует о попытке Лондона прикрыть собственные агрессивные... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T10:32+0300
2025-06-03T10:32+0300
2025-06-03T10:32+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках обновленной оборонной стратегии свидетельствует о попытке Лондона прикрыть собственные агрессивные действия. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".Как отметил Шеремет, действия британских властей напоминают народную поговорку "на воре и шапка горит", намекая на то, что Лондон пытается оправдать собственное вмешательство в международные конфликты, позиционируя себя как потенциальную жертву."Современная Британия стала самым токсичным политическим анклавом и одним из главных бенефициаров всех конфликтов на планете, поэтому они совсем не безосновательно находятся в ожидании возвращения умышленно запущенного ими бумеранга, прячась в пелене своих призрачных туманов", - добавил депутат.Шеремет подчеркнул, что, по его мнению, за агрессию против других государств Лондону в конечном итоге придется расплачиваться, причем цена будет значительно выше, чем ожидается. Он также добавил, что Стармеру уже следовало бы осознать, что от, кто провоцирует конфликты, в конечном итоге сталкивается с их разрушительными последствиями.
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великобритания, кир стармер, россия, госдума
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, РОССИЯ, Госдума
"Самый токсичный анклав". В ГД прокомментировали планы Британии по обороне
Шеремет: Стармеру рано или поздно придется расплатиться за агрессию в адрес других стран
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках обновленной оборонной стратегии свидетельствует о попытке Лондона прикрыть собственные агрессивные действия. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
Как отметил Шеремет, действия британских властей напоминают народную поговорку "на воре и шапка горит", намекая на то, что Лондон пытается оправдать собственное вмешательство в международные конфликты, позиционируя себя как потенциальную жертву.
"Современная Британия стала самым токсичным политическим анклавом и одним из главных бенефициаров всех конфликтов на планете, поэтому они совсем не безосновательно находятся в ожидании возвращения умышленно запущенного ими бумеранга, прячась в пелене своих призрачных туманов", - добавил депутат.
Шеремет подчеркнул, что, по его мнению, за агрессию против других государств Лондону в конечном итоге придется расплачиваться, причем цена будет значительно выше, чем ожидается. Он также добавил, что Стармеру уже следовало бы осознать, что от, кто провоцирует конфликты, в конечном итоге сталкивается с их разрушительными последствиями.
"Полностью обезумел": в Британии в ужасе от планов Стармера по России