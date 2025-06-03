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В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды
В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды - 03.06.2025, ПРАЙМ
В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды
Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T20:13+0300
2025-06-03T20:13+0300
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур, сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников. "В связи с подтоплением территорий дальних, средних и ближних дач принято решение о введении с 3 июня муниципального режима "Чрезвычайная ситуация", – написал Трапезников в своем Telegram-канале. Он отметил, что основные усилия спасателей сосредоточены на эвакуации жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения, в работе задействовано более 200 человек, еще почти 100 есть в оперативном резерве, ведется круглосуточное дежурство. В пресс-службе правительства региона подтвердили РИА Новости, что режим ЧС объявлен на территории всего Пуровского района. По данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района поднялась на рекордный за 25 лет уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, сейчас же ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина – резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, сейчас вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, оперативные службы работают в усиленном режиме, укрепляются водозащитные насыпи, уточняли ранее власти. По последним данным окружного департамента гражданской защиты, в Тарко-Сале подтоплен 31 дачный участок, эвакуировано 30 человек.
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ямал, режим чс
Происшествия, ЯМАЛ, режим ЧС
20:13 03.06.2025
 
В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды

Трапезников: в районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанк% Современная жилая застройка в Салехарде
% Современная жилая застройка в Салехарде - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур, сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников.
"В связи с подтоплением территорий дальних, средних и ближних дач принято решение о введении с 3 июня муниципального режима "Чрезвычайная ситуация", – написал Трапезников в своем Telegram-канале.
Он отметил, что основные усилия спасателей сосредоточены на эвакуации жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения, в работе задействовано более 200 человек, еще почти 100 есть в оперативном резерве, ведется круглосуточное дежурство.
В пресс-службе правительства региона подтвердили РИА Новости, что режим ЧС объявлен на территории всего Пуровского района.
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18:55
По данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района поднялась на рекордный за 25 лет уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, сейчас же ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина – резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, сейчас вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, оперативные службы работают в усиленном режиме, укрепляются водозащитные насыпи, уточняли ранее власти.
По последним данным окружного департамента гражданской защиты, в Тарко-Сале подтоплен 31 дачный участок, эвакуировано 30 человек.
 
ПроисшествияЯМАЛрежим ЧС
 
 
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