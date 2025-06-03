https://1prime.ru/20250603/chs-858167095.html

В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды

В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды - 03.06.2025, ПРАЙМ

В районе на Ямале ввели режим ЧС из-за рекордного подъема воды

Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T20:13+0300

2025-06-03T20:13+0300

2025-06-03T20:13+0300

происшествия

ямал

режим чс

https://cdnn.1prime.ru/img/82950/08/829500874_0:325:3007:2016_1920x0_80_0_0_e7d61ec9453cc60f335bef6b40b7475d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур, сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников. "В связи с подтоплением территорий дальних, средних и ближних дач принято решение о введении с 3 июня муниципального режима "Чрезвычайная ситуация", – написал Трапезников в своем Telegram-канале. Он отметил, что основные усилия спасателей сосредоточены на эвакуации жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения, в работе задействовано более 200 человек, еще почти 100 есть в оперативном резерве, ведется круглосуточное дежурство. В пресс-службе правительства региона подтвердили РИА Новости, что режим ЧС объявлен на территории всего Пуровского района. По данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района поднялась на рекордный за 25 лет уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, сейчас же ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина – резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, сейчас вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, оперативные службы работают в усиленном режиме, укрепляются водозащитные насыпи, уточняли ранее власти. По последним данным окружного департамента гражданской защиты, в Тарко-Сале подтоплен 31 дачный участок, эвакуировано 30 человек.

https://1prime.ru/20250603/peregovory-858164469.html

ямал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ямал, режим чс