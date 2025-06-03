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Доллар ускорил рост к иене после выхода данных по США

Доллар ускорил рост к иене после выхода данных по США - 03.06.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к иене после выхода данных по США

Стоимость доллара по отношению к иене усилила рост во вторник после публикации статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T17:37+0300

2025-06-03T17:37+0300

2025-06-03T17:37+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к иене усилила рост во вторник после публикации статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск курс доллара к иене рос до 143,75 иены со 142,72 иены за доллар, до выхода данных американская валюта дорожала меньшими темпами. Курс евро к доллару на 17.26 мск опускался до 1,1383 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1444 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,48%, до 99,16 пункта. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона. На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. Во вторник также стали известны предварительные данные о потребительских ценах в еврозоне. По итогам мая годовая инфляция замедлилась до 1,9% с 2,2% в апреле, показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже целевой отметки Европейского центробанка в 2%.

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