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Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины
Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины - 03.06.2025, ПРАЙМ
Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины
Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T10:18+0300
2025-06-03T10:18+0300
вооружения
польша
финляндия
украина
дроны
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой на командиров. "Финляндия и Польша… экспериментируют с новыми способами ведения войны с применением дронов", - пишет издание. Финский полковник Матти Хонко рассказал, что финские войска обучаются способам защиты от дронов, однако эта подготовка пока не включена в ежедневные тренировки. Польский бригадный генерал Михал Стшелецкий заявил изданию, что польские военные также учатся применять дроны, но им сложно подстраиваться под стремительные изменения на поле боя, которые они видят в украинском конфликте. Польский капитан Бартош Янушевский в беседе с изданием отметил, что Польша начала разрабатывать малые дроны наподобие квадрокоптеров, которые активно используются на Украине.
https://1prime.ru/20250529/welt-858020832.html
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польша, финляндия, украина, дроны
Вооружения, ПОЛЬША, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, дроны
10:18 03.06.2025
 
Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины

Business Insider: Финляндия и Польша экспериментируют со способом ведения войны с дронами

© Unsplash/Diana MăceşanuДрон, бпла
Дрон, бпла
© Unsplash/Diana Măceşanu
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой на командиров.
"Финляндия и Польша… экспериментируют с новыми способами ведения войны с применением дронов", - пишет издание.
Финский полковник Матти Хонко рассказал, что финские войска обучаются способам защиты от дронов, однако эта подготовка пока не включена в ежедневные тренировки.
Польский бригадный генерал Михал Стшелецкий заявил изданию, что польские военные также учатся применять дроны, но им сложно подстраиваться под стремительные изменения на поле боя, которые они видят в украинском конфликте.
Польский капитан Бартош Янушевский в беседе с изданием отметил, что Польша начала разрабатывать малые дроны наподобие квадрокоптеров, которые активно используются на Украине.
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ВооруженияПОЛЬШАФИНЛЯНДИЯУКРАИНАдроны
 
 
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