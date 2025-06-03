https://1prime.ru/20250603/dron-858150885.html

Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины

Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины - 03.06.2025, ПРАЙМ

Финляндия и Польша учат солдат работать с дронами на основе опыта Украины

Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T10:18+0300

2025-06-03T10:18+0300

2025-06-03T10:18+0300

вооружения

польша

финляндия

украина

дроны

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой на командиров. "Финляндия и Польша… экспериментируют с новыми способами ведения войны с применением дронов", - пишет издание. Финский полковник Матти Хонко рассказал, что финские войска обучаются способам защиты от дронов, однако эта подготовка пока не включена в ежедневные тренировки. Польский бригадный генерал Михал Стшелецкий заявил изданию, что польские военные также учатся применять дроны, но им сложно подстраиваться под стремительные изменения на поле боя, которые они видят в украинском конфликте. Польский капитан Бартош Янушевский в беседе с изданием отметил, что Польша начала разрабатывать малые дроны наподобие квадрокоптеров, которые активно используются на Украине.

https://1prime.ru/20250529/welt-858020832.html

польша

финляндия

украина

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польша, финляндия, украина, дроны