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Эксперт оценил последствия повышения пошлин на сталь в США
Эксперт оценил последствия повышения пошлин на сталь в США - 03.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия повышения пошлин на сталь в США
Решение президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на сталь до 50% может привести к обвалу экспорта металлургических компаний Европейского... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T06:16+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на сталь до 50% может привести к обвалу экспорта металлургических компаний Европейского союза в Америку на 74%, до 1 миллиона тонн в 2025 году, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости.
В конце мая Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
"Для металлургических компаний Европейского союза решение президента США Дональда Трампа означает обвал экспорта с 3,8 миллиона тонн по итогам 2024 года до в лучшем случае 1 миллиона тонн в 2025 году", - дал прогноз аналитик на экспорт стали из Европы в Америку.
Таким образом, спад объемов европейской стали, ввозимой в США, может составить примерно 73,7% в текущем году.
По его словам, страны ЕС не смогут перенаправить все выпадающие объемы на рынки Северной Африки, Латинской Америки или Азии из-за невысокой маржинальности сбыта на них и конкуренции с китайскими и российскими игроками. "Можно ждать сокращения выплавки стали в Европейском союзе примерно на 2 миллиона тонн", - заключил эксперт.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Внешнеторговый суд США на прошлой неделе постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Позже апелляционный суд восстановил действие указов.
По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС суммарно выпустили 129,5 миллиона тонн стали, на 2,6% больше, чем годом ранее.
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мировая экономика, промышленность, сша, китай, европа, дональд трамп, ес, cnn
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США, КИТАЙ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС, CNN
Эксперт оценил последствия повышения пошлин на сталь в США
Эксперт Хазанов: повышение пошлин на сталь может обвалить экспорт в США на 74%
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на сталь до 50% может привести к обвалу экспорта металлургических компаний Европейского союза в Америку на 74%, до 1 миллиона тонн в 2025 году, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости.
В конце мая Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
"Для металлургических компаний Европейского союза решение президента США Дональда Трампа означает обвал экспорта с 3,8 миллиона тонн по итогам 2024 года до в лучшем случае 1 миллиона тонн в 2025 году", - дал прогноз аналитик на экспорт стали из Европы в Америку.
Таким образом, спад объемов европейской стали, ввозимой в США, может составить примерно 73,7% в текущем году.
По его словам, страны ЕС не смогут перенаправить все выпадающие объемы на рынки Северной Африки, Латинской Америки или Азии из-за невысокой маржинальности сбыта на них и конкуренции с китайскими и российскими игроками. "Можно ждать сокращения выплавки стали в Европейском союзе примерно на 2 миллиона тонн", - заключил эксперт.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Внешнеторговый суд США на прошлой неделе постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Позже апелляционный суд восстановил действие указов.
По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС суммарно выпустили 129,5 миллиона тонн стали, на 2,6% больше, чем годом ранее.