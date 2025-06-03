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Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на автохимию - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на автохимию
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на автохимию - 03.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на автохимию
Траты россиян на аксессуары и расходные материалы для обслуживания автомобиля за год выросли на 17% - до 8,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости основатель... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T04:15+0300
2025-06-03T04:15+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Траты россиян на аксессуары и расходные материалы для обслуживания автомобиля за год выросли на 17% - до 8,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости основатель компании-производителя авто- и бытовой химии Krytex Булат Килов. "На фоне роста цен на обслуживание автомобиля россияне стали чаще покупать средства и товары для самостоятельного обслуживания транспортного средства: сейчас каждый второй владелец (53%) признается, что по возможности старается сам производить покупку расходных товаров для автомобиля. Напомним, что годом ранее их было 41%", - отмечает эксперт на основе анализа заказов и средних чеков магазинов-партнеров. "Средний чек составляет порядка 8500 рублей, за год рост достиг 17%. Он включает запчасти, автохимию, смазочные материалы, аксессуары и дополнительное оборудование", - добавляет он. Также, по словам Килова, сейчас виден тренд, когда в сервис автовладелец приезжает с заранее купленными расходными материалами. Как минимум, каждый третий россиянин старается следовать данной модели поведения. Это, по его мнению, обусловлено желанием сэкономить, а также мнением, что сервис может предложить не самый качественный продукт. Кроме того, около 17% владельцев автомобилей признались, что с наступлением устойчивой теплой погоды собираются самостоятельно производить мойку и химчистку автомобиля. Подавляющее большинство (около 79%) собираются делать это на загородном участке. При этом среди них 87% приходится на мужчин и лишь 13% женщин готовы самостоятельно мыть автомобиль.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
04:15 03.06.2025
 
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на автохимию

Krytex: траты россиян на аксессуары для автомобиля за год выросли на 17%

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Траты россиян на аксессуары и расходные материалы для обслуживания автомобиля за год выросли на 17% - до 8,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости основатель компании-производителя авто- и бытовой химии Krytex Булат Килов.
"На фоне роста цен на обслуживание автомобиля россияне стали чаще покупать средства и товары для самостоятельного обслуживания транспортного средства: сейчас каждый второй владелец (53%) признается, что по возможности старается сам производить покупку расходных товаров для автомобиля. Напомним, что годом ранее их было 41%", - отмечает эксперт на основе анализа заказов и средних чеков магазинов-партнеров.
"Средний чек составляет порядка 8500 рублей, за год рост достиг 17%. Он включает запчасти, автохимию, смазочные материалы, аксессуары и дополнительное оборудование", - добавляет он.
Также, по словам Килова, сейчас виден тренд, когда в сервис автовладелец приезжает с заранее купленными расходными материалами. Как минимум, каждый третий россиянин старается следовать данной модели поведения. Это, по его мнению, обусловлено желанием сэкономить, а также мнением, что сервис может предложить не самый качественный продукт.
Кроме того, около 17% владельцев автомобилей признались, что с наступлением устойчивой теплой погоды собираются самостоятельно производить мойку и химчистку автомобиля. Подавляющее большинство (около 79%) собираются делать это на загородном участке. При этом среди них 87% приходится на мужчин и лишь 13% женщин готовы самостоятельно мыть автомобиль.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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