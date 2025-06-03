https://1prime.ru/20250603/energosistema-858150579.html

Новак оценил перспективы развития энергосистемы Сибири

Новак оценил перспективы развития энергосистемы Сибири - 03.06.2025, ПРАЙМ

Новак оценил перспективы развития энергосистемы Сибири

Базово для развития энергосистемы Сибири рассматривается строительство электросетей 1500 МВт и ввода новых мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году, сообщил... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T09:57+0300

2025-06-03T09:57+0300

2025-06-03T09:57+0300

энергетика

россия

александр новак

энергетика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/79/828417989_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_70bcf49b7b301fc63ed9668fb0da6279.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Базово для развития энергосистемы Сибири рассматривается строительство электросетей 1500 МВт и ввода новых мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году, сообщил кабмин РФ по итогам совещания по развитию энергосистемы Сибири до 2030 года, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак. "Представители Минэнерго и АО "СО ЕЭС" доложили о возможных вариантах развития энергетической системы юго-восточной части Сибири. В качестве базового признано целесообразным рассмотреть вариант развития электрических сетей пропускной способностью 1500 МВт и ввода новых генерирующих мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили условия финансирования проектов, сроки и параметры их реализации. Отмечается, что Новак поручил Минэнерго совместно с энергокомпаниями дополнительно проанализировать потребности в электроэнергии и мощности в отношении новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации в регионе до 2030 года, а также провести оценку поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям.

https://1prime.ru/20250528/energooborudovanie-858005116.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, энергетика рф