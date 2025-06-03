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Новак оценил перспективы развития энергосистемы Сибири
Новак оценил перспективы развития энергосистемы Сибири - 03.06.2025, ПРАЙМ
Новак оценил перспективы развития энергосистемы Сибири
Базово для развития энергосистемы Сибири рассматривается строительство электросетей 1500 МВт и ввода новых мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году, сообщил... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T09:57+0300
2025-06-03T09:57+0300
2025-06-03T09:57+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Базово для развития энергосистемы Сибири рассматривается строительство электросетей 1500 МВт и ввода новых мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году, сообщил кабмин РФ по итогам совещания по развитию энергосистемы Сибири до 2030 года, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак. "Представители Минэнерго и АО "СО ЕЭС" доложили о возможных вариантах развития энергетической системы юго-восточной части Сибири. В качестве базового признано целесообразным рассмотреть вариант развития электрических сетей пропускной способностью 1500 МВт и ввода новых генерирующих мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили условия финансирования проектов, сроки и параметры их реализации. Отмечается, что Новак поручил Минэнерго совместно с энергокомпаниями дополнительно проанализировать потребности в электроэнергии и мощности в отношении новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации в регионе до 2030 года, а также провести оценку поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям.
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Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, энергетика РФ
Новак оценил перспективы развития энергосистемы Сибири
Новак: для развития энергосистемы Сибири рассматривают строительство электросетей 1500 МВт
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Базово для развития энергосистемы Сибири рассматривается строительство электросетей 1500 МВт и ввода новых мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году, сообщил кабмин РФ по итогам совещания по развитию энергосистемы Сибири до 2030 года, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.
"Представители Минэнерго и АО "СО ЕЭС" доложили о возможных вариантах развития энергетической системы юго-восточной части Сибири. В качестве базового признано целесообразным рассмотреть вариант развития электрических сетей пропускной способностью 1500 МВт и ввода новых генерирующих мощностей в объеме 700 МВт к 2030 году", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили условия финансирования проектов, сроки и параметры их реализации.
Отмечается, что Новак поручил Минэнерго совместно с энергокомпаниями дополнительно проанализировать потребности в электроэнергии и мощности в отношении новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации в регионе до 2030 года, а также провести оценку поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Новак поручил мониторить производство энергооборудования