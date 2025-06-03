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В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение - 03.06.2025, ПРАЙМ
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей восстановлено после атаки БПЛА, сообщили в Минэнерго РФ. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T19:42+0300
2025-06-03T19:42+0300
2025-06-03T19:43+0300
экономика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Энергоснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей восстановлено после атаки БПЛА, сообщили в Минэнерго РФ. Ранее власти сообщали, что в результате атак украинских БПЛА и обстрелов в Запорожской области без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, в Херсонской области - 288 населённых пунктов и свыше 227 тысяч человек. "В ночь на 3 июня из-за внешнего воздействия в Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электроэнергии. Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства. Ранее во вторник о восстановлении электроснабжения Херсонской области, нарушенного из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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минэнерго рф, запорожская область, херсонская область, энергоснабжение, восстановление
Экономика, Минэнерго РФ, Запорожская область, Херсонская область, энергоснабжение, восстановление
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
Минэнерго: энергоснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Энергоснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей восстановлено после атаки БПЛА, сообщили в Минэнерго РФ.
Ранее власти сообщали, что в результате атак украинских БПЛА и обстрелов в Запорожской области без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, в Херсонской области - 288 населённых пунктов и свыше 227 тысяч человек.
"В ночь на 3 июня из-за внешнего воздействия в Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электроэнергии. Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключена на ЗАЭС
Ранее во вторник о восстановлении электроснабжения Херсонской области, нарушенного из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.