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Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД - 03.06.2025, ПРАЙМ
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД
Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:12+0300
2025-06-03T18:12+0300
мировая экономика
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ТЕГЕРАН, 3 июн - ПРАЙМ. Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "В этом предложении (США), в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - сказал он в эфире телеканала SNN, находясь в Бейруте. По его словам, Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.
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мировая экономика, тегеран, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, Тегеран, США, ИРАН, Дональд Трамп, Политика
18:12 03.06.2025
 
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД

МИД Ирана: Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории

© AFP / Atta KenareЗдание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© AFP / Atta Kenare
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ТЕГЕРАН, 3 июн - ПРАЙМ. Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"В этом предложении (США), в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - сказал он в эфире телеканала SNN, находясь в Бейруте.
По его словам, Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.
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СМИ раскрыли позицию США по обогащению урана в сделке с Ираном
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ПолитикаМировая экономикаТегеранСШАИРАНДональд Трамп
 
 
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