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Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД

Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД - 03.06.2025, ПРАЙМ

Иран настаивает на праве обогащать уран, заявили в МИД

Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:12+0300

2025-06-03T18:12+0300

2025-06-03T18:12+0300

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ТЕГЕРАН, 3 июн - ПРАЙМ. Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "В этом предложении (США), в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - сказал он в эфире телеканала SNN, находясь в Бейруте. По его словам, Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.

https://1prime.ru/20250602/uran-858144239.html

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мировая экономика, тегеран, сша, иран, дональд трамп