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Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне
Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне - 03.06.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне
Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией показателей рынка труда и инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T08:32+0300
2025-06-03T08:32+0300
экономика
евро
доллар сша
рынок
торги
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией показателей рынка труда и инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1444 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время рос до 142,94 иены со 142,72 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 98,84 пункта. Аналитики будут следить за выходом статистики по странам еврозоны позднее во вторник. Так, Евростат опубликует данные по безработице в странах валютного блока. Предполагается, что в апреле показатель остался на уровне марта в 6,2%. В этот же день также выйдут показатели инфляции. Согласно ожиданиям аналитиков, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 2% с показателя предыдущего месяца в 2,2%.
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евро, доллар сша, рынок, торги
Экономика, евро, Доллар США, Рынок, Торги
08:32 03.06.2025
 
Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне

Курс евро к доллару снижается перед выходом показателей рынка труда и инфляции в еврозоне

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией показателей рынка труда и инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1444 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время рос до 142,94 иены со 142,72 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 98,84 пункта.
Аналитики будут следить за выходом статистики по странам еврозоны позднее во вторник. Так, Евростат опубликует данные по безработице в странах валютного блока. Предполагается, что в апреле показатель остался на уровне марта в 6,2%.
В этот же день также выйдут показатели инфляции. Согласно ожиданиям аналитиков, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 2% с показателя предыдущего месяца в 2,2%.
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