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Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне

Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне - 03.06.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне

Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией показателей рынка труда и инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T08:32+0300

2025-06-03T08:32+0300

2025-06-03T08:32+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией показателей рынка труда и инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1444 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время рос до 142,94 иены со 142,72 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 98,84 пункта. Аналитики будут следить за выходом статистики по странам еврозоны позднее во вторник. Так, Евростат опубликует данные по безработице в странах валютного блока. Предполагается, что в апреле показатель остался на уровне марта в 6,2%. В этот же день также выйдут показатели инфляции. Согласно ожиданиям аналитиков, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 2% с показателя предыдущего месяца в 2,2%.

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евро, доллар сша, рынок, торги