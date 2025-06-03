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Евро дешевеет к доллару после публикации статистики по инфляции в еврозоне

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики по инфляции в еврозоне - 03.06.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики по инфляции в еврозоне

Курс евро к доллару уменьшается во вторник днем после публикации статистики о замедлении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T12:46+0300

2025-06-03T12:46+0300

2025-06-03T12:46+0300

экономика

евро

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рынок

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается во вторник днем после публикации статистики о замедлении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.36 мск курс евро к доллару опускался до 1,1418 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1444 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 142,83 иены со 142,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,17%, до 98,85 пункта. По предварительным данным, годовая инфляция в еврозоне в мае опустилась до 1,9% с 2,2% в апреле, что оказалось меньше прогноза в 2%. Показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже целевой отметки 2%. Статистика была обнародована перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Свое решение по монетарной политике и обновленные макроэкономические прогнозы регулятор опубликует в четверг, 5 июня. Ожидается, что центробанк понизит ключевую ставку до 2,15% с 2,4%, что может стать седьмым снижением ставки подряд. Безработица в еврозоне ожидаемо составила в апреле 6,2%, значение марта было пересмотрено до 6,3% с 6,2%. Инвесторы обратили внимание и на то, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем июньском экономическом прогнозе сохранила мартовские оценки роста ВВП еврозоны на 1% в текущем году и на 1,2% в 2026 году. Прогнозы по годовой инфляции также были сохранены - на уровнях в 2,2% и 2% соответственно.

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евро, доллар сша, рынок