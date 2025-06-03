https://1prime.ru/20250603/evrozona-858152933.html

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9%

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9% - 03.06.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9%

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 1,9% с уровня апреля в 2,2%, следует из данных Евростата. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T12:06+0300

2025-06-03T12:06+0300

2025-06-03T12:20+0300

экономика

инфляция в еврозоне

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 1,9% с уровня апреля в 2,2%, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления инфляции только до 2%. Значение опустилось ниже 2% впервые с сентября прошлого года, когда инфляция составляла 1,7%.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в мае не изменились. По итогам мая прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,6%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 2,3% с 2,7% в апреле, прогноз составлял 2,5%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен продовольствие, алкоголь и табак (3,3% после 3% в апреле) и на услуги (3,2% после 4% в апреле).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (4,6%), Хорватии и Словакии (по 4,3%), самая низкая - на Кипре (0,4%), во Франции (0,6%) и Ирландии (1,4%).

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инфляция в еврозоне