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ФАС раскрыла картель на 620 миллионов рублей на торгах по медизделиям

ФАС раскрыла картель на 620 миллионов рублей на торгах по медизделиям - 03.06.2025, ПРАЙМ

ФАС раскрыла картель на 620 миллионов рублей на торгах по медизделиям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на сумму более 620 миллионов рублей на торгах по поставке медицинских изделий для нужд... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:10+0300

2025-06-03T13:10+0300

2025-06-03T13:10+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на сумму более 620 миллионов рублей на торгах по поставке медицинских изделий для нужд государственных учреждений в Санкт-Петербурге и Калининградской области, сообщили в ведомстве. "ФАС раскрыла картель при поставке медицинских изделий на сумму более 620 миллионов рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений в г. Санкт-Петербурге и Калининградской области", - говорится в сообщении. Как уточняется, ведомство признало ООО "Алма-Мед" и ООО "Макрус" нарушившими антимонопольное законодательство. Организации отказались от конкурентной борьбы при участии в электронных аукционах. ФАС установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. "Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Служба уделяет особое внимание пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках", - добавили в ведомстве.

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