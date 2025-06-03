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ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу домашнего интернета - 03.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу домашнего интернета
ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу домашнего интернета - 03.06.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу домашнего интернета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС за распространение рекламы, в которой говорилось, что домашний интернет компании - лучший в... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:07+0300
2025-06-03T15:07+0300
фас рф
мтс
технологии
ненадлежащая реклама
штраф
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС за распространение рекламы, в которой говорилось, что домашний интернет компании - лучший в Москве, но не были указаны объективные критерии сравнения, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала МТС за распространение ненадлежащей рекламы. Она содержала некорректное сравнение. Реклама распространялась в одной из поисковых систем. В ней сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, такие действия рекламодателя могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами, предоставляющими услуги по подключению домашнего интернета. Служба возбудила дело, признала рекламу МТС ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения, а также за ее размещение назначила компании штраф. КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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фас рф, мтс, технологии, ненадлежащая реклама, штраф
ФАС РФ, МТС, Технологии, ненадлежащая реклама, штраф
15:07 03.06.2025
 
ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу домашнего интернета

ФАС оштрафовала МТС распространение рекламы "лучшего в Москве" домашнего интернета

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС за распространение рекламы, в которой говорилось, что домашний интернет компании - лучший в Москве, но не были указаны объективные критерии сравнения, сообщило ведомство.
"ФАС оштрафовала МТС за распространение ненадлежащей рекламы. Она содержала некорректное сравнение. Реклама распространялась в одной из поисковых систем. В ней сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны", - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, такие действия рекламодателя могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами, предоставляющими услуги по подключению домашнего интернета.
Служба возбудила дело, признала рекламу МТС ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения, а также за ее размещение назначила компании штраф.
КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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