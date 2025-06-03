https://1prime.ru/20250603/finlyandiya-858161260.html
Финские солдаты готовятся к военным конфликтам в условиях неработающей GPS
Финские солдаты готовятся к военным конфликтам в условиях неработающей GPS - 03.06.2025, ПРАЙМ
Финские солдаты готовятся к военным конфликтам в условиях неработающей GPS
Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T17:29+0300
2025-06-03T17:29+0300
2025-06-03T17:29+0300
вооружения
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на полковника финской армии Матти Хонко. "Финские солдаты тренируются использовать базовые навигационные инструменты - бумажные карты и компасы - чтобы быть уверенными в том, что они смогут действовать в условиях, когда из-за активности противника GPS будет для них недоступным", - пишет издание. В то же время Хонко подчеркнул в разговоре с изданием, что Финляндия не отказывается от использования GPS, солдат лишь учат перепроверять данные, которые при неисправной GPS могут быть ошибочными.
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финляндия, gps, солдаты
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, GPS, солдаты
Финские солдаты готовятся к военным конфликтам в условиях неработающей GPS
Business Insider: финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, где не будет GPS
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на полковника финской армии Матти Хонко.
"Финские солдаты тренируются использовать базовые навигационные инструменты - бумажные карты и компасы - чтобы быть уверенными в том, что они смогут действовать в условиях, когда из-за активности противника GPS будет для них недоступным", - пишет издание.
В то же время Хонко подчеркнул в разговоре с изданием, что Финляндия не отказывается от использования GPS, солдат лишь учат перепроверять данные, которые при неисправной GPS могут быть ошибочными.
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