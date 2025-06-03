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Биржевые цены на газ в Европе слабо растут во вторник

Биржевые цены на газ в Европе слабо растут во вторник - 03.06.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе слабо растут во вторник

Биржевые цены на газ в Европе во вторник слабо растут - на 0,4%, до 415 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T09:35+0300

2025-06-03T09:35+0300

2025-06-03T09:35+0300

энергетика

газ

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европа

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник слабо растут - на 0,4%, до 415 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 415,2 доллара за тысячу кубометров (+0,5%). А по состоянию на 9.17 мск их стоимость составляла 415 долларов (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 413,4 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, рынок, европа, ice