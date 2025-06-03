Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/gaz-858169331.html
Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ
Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ
Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ
Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:23+0300
2025-06-03T22:23+0300
экономика
франция
бельгия
россия
газ
отказ
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях его возможного принятия, сообщает газета Politico. "Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия - ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение", - пишет издание. Как отмечает Politico, Франция стремится внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии. В свою очередь, Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа прежде, чем принять решение. Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что власти Франции защищают "европейскую стратегию диверсификации". Министр также выразил опасение, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с "судебными делами России" по поводу контрактов. Издание напомнило, что часть акций российской газодобывающей компании "Новатэк" принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies. "Для существующих контрактов... нужна юридическая защита", - цитирует министра издание. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а трубопроводного - снизилась до 60% примерно с 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20250521/gaz-857782083.html
франция
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, бельгия, россия, газ, отказ, евросоюз
Экономика, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, РОССИЯ, Газ, Отказ, Евросоюз
22:23 03.06.2025
 
Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ

Politico: Франция и Бельгия не поддерживают отказ Евросоюза от российского газа

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях его возможного принятия, сообщает газета Politico.
"Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия - ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение", - пишет издание.
Как отмечает Politico, Франция стремится внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии. В свою очередь, Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа прежде, чем принять решение.
Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что власти Франции защищают "европейскую стратегию диверсификации". Министр также выразил опасение, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с "судебными делами России" по поводу контрактов. Издание напомнило, что часть акций российской газодобывающей компании "Новатэк" принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России
21 мая, 11:07
"Для существующих контрактов... нужна юридическая защита", - цитирует министра издание.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а трубопроводного - снизилась до 60% примерно с 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯБЕЛЬГИЯРОССИЯГазОтказЕвросоюз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала