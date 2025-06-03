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Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ

Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ

Франция и Бельгия не поддерживают отказ от российского газа, сообщили СМИ

Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T22:23+0300

2025-06-03T22:23+0300

2025-06-03T22:23+0300

экономика

франция

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отказ

евросоюз

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях его возможного принятия, сообщает газета Politico. "Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия - ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение", - пишет издание. Как отмечает Politico, Франция стремится внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии. В свою очередь, Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа прежде, чем принять решение. Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что власти Франции защищают "европейскую стратегию диверсификации". Министр также выразил опасение, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с "судебными делами России" по поводу контрактов. Издание напомнило, что часть акций российской газодобывающей компании "Новатэк" принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies. "Для существующих контрактов... нужна юридическая защита", - цитирует министра издание. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а трубопроводного - снизилась до 60% примерно с 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250521/gaz-857782083.html

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франция, бельгия, россия, газ, отказ, евросоюз