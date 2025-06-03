Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/gd-858145788.html
В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма
В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма - 03.06.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T02:00+0300
2025-06-03T02:00+0300
общество
экономика
россия
рф
сергей миронов
госдума
мвд
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858145788.jpg?1748905215
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологии, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информационной политике Марина Ким. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (далее – законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности уголовно-правового механизма противодействия идеологии нацизма, экстремизма и их публичной пропаганде", - сообщается в пояснительной записке к проекту. За возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, сопряженное с реабилитацией нацизма, а также за оправдание нацистской и иной экстремистской идеологии проектом предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы от четырех до восьми лет. Кроме того, за неоднократную пропаганду нацистской идеологии, сопровождающуюся призывами к реабилитации нацизма, оправданием нацистской или экстремистской идеологии, законопроектом предлагается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы от пяти до десяти лет. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что о необходимости ужесточения уголовного законодательства в этой сфере свидетельствуют последние статистические данные. "Так, по информации МВД России, в 2024 году число преступлений экстремистской направленности в стране увеличилось до 1497 деяний. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Большое количество аналогичных преступлений выявляют сотрудники ФСБ, Следственного комитета, и многие из них совершаются с использованием сети Интернет", – рассказал политик. По словам лидера партии, актуальность законопроекта также вызвана тревожной ситуацией, происходящей в западных странах, где, как он считает, отмечается крайне опасное возрождение нацистских идей, активизируются ультраправые организации. "Они занимаются прославлением нацистских пособников и продвижением элементов нацистской идеологии в популярную культуру. Отголоски этих тенденций мы слышим в России, что делает нашу инициативу абсолютно своевременной и оправданной", – уточнил депутат. Миронов также призвал остальных депутатов Госдумы поддержать данный законопроект, подчеркнув, что его принятие обеспечит повышение уровня защиты граждан России перед угрозой распространения нацистской идеологии, позволит укрепить внутриполитическую ситуацию в стране и предоставит правоохранительной системе дополнительные механизмы для борьбы с экстремизмом в РФ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, сергей миронов, госдума, мвд, фсб
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Сергей Миронов, Госдума, МВД, ФСБ
02:00 03.06.2025
 
В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма

В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за оправдание нацизма

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологии, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информационной политике Марина Ким.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (далее – законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности уголовно-правового механизма противодействия идеологии нацизма, экстремизма и их публичной пропаганде", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
За возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, сопряженное с реабилитацией нацизма, а также за оправдание нацистской и иной экстремистской идеологии проектом предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы от четырех до восьми лет.
Кроме того, за неоднократную пропаганду нацистской идеологии, сопровождающуюся призывами к реабилитации нацизма, оправданием нацистской или экстремистской идеологии, законопроектом предлагается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы от пяти до десяти лет.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что о необходимости ужесточения уголовного законодательства в этой сфере свидетельствуют последние статистические данные.
"Так, по информации МВД России, в 2024 году число преступлений экстремистской направленности в стране увеличилось до 1497 деяний. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Большое количество аналогичных преступлений выявляют сотрудники ФСБ, Следственного комитета, и многие из них совершаются с использованием сети Интернет", – рассказал политик.
По словам лидера партии, актуальность законопроекта также вызвана тревожной ситуацией, происходящей в западных странах, где, как он считает, отмечается крайне опасное возрождение нацистских идей, активизируются ультраправые организации.
"Они занимаются прославлением нацистских пособников и продвижением элементов нацистской идеологии в популярную культуру. Отголоски этих тенденций мы слышим в России, что делает нашу инициативу абсолютно своевременной и оправданной", – уточнил депутат.
Миронов также призвал остальных депутатов Госдумы поддержать данный законопроект, подчеркнув, что его принятие обеспечит повышение уровня защиты граждан России перед угрозой распространения нацистской идеологии, позволит укрепить внутриполитическую ситуацию в стране и предоставит правоохранительной системе дополнительные механизмы для борьбы с экстремизмом в РФ.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФСергей МироновГосдумаМВДФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала