https://1prime.ru/20250603/gd-858145788.html

В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма

В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма - 03.06.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили ужесточить наказание за оправдание нацизма

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T02:00+0300

2025-06-03T02:00+0300

2025-06-03T02:00+0300

общество

экономика

россия

рф

сергей миронов

госдума

мвд

фсб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858145788.jpg?1748905215

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологии, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информационной политике Марина Ким. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (далее – законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности уголовно-правового механизма противодействия идеологии нацизма, экстремизма и их публичной пропаганде", - сообщается в пояснительной записке к проекту. За возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, сопряженное с реабилитацией нацизма, а также за оправдание нацистской и иной экстремистской идеологии проектом предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы от четырех до восьми лет. Кроме того, за неоднократную пропаганду нацистской идеологии, сопровождающуюся призывами к реабилитации нацизма, оправданием нацистской или экстремистской идеологии, законопроектом предлагается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы от пяти до десяти лет. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что о необходимости ужесточения уголовного законодательства в этой сфере свидетельствуют последние статистические данные. "Так, по информации МВД России, в 2024 году число преступлений экстремистской направленности в стране увеличилось до 1497 деяний. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Большое количество аналогичных преступлений выявляют сотрудники ФСБ, Следственного комитета, и многие из них совершаются с использованием сети Интернет", – рассказал политик. По словам лидера партии, актуальность законопроекта также вызвана тревожной ситуацией, происходящей в западных странах, где, как он считает, отмечается крайне опасное возрождение нацистских идей, активизируются ультраправые организации. "Они занимаются прославлением нацистских пособников и продвижением элементов нацистской идеологии в популярную культуру. Отголоски этих тенденций мы слышим в России, что делает нашу инициативу абсолютно своевременной и оправданной", – уточнил депутат. Миронов также призвал остальных депутатов Госдумы поддержать данный законопроект, подчеркнув, что его принятие обеспечит повышение уровня защиты граждан России перед угрозой распространения нацистской идеологии, позволит укрепить внутриполитическую ситуацию в стране и предоставит правоохранительной системе дополнительные механизмы для борьбы с экстремизмом в РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, сергей миронов, госдума, мвд, фсб