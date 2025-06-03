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"Немцы забывают". В русофобской Польше обвинили Германию в русофобии
"Немцы забывают". В русофобской Польше обвинили Германию в русофобии - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Немцы забывают". В русофобской Польше обвинили Германию в русофобии
Немецкий канцлер Фридрих Мерц намерен сделать из Германии военную державу и оправдывает свои милитаристские планы тем, что Российская Федерация якобы угрожает... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T16:27+0300
2025-06-03T16:27+0300
2025-06-03T16:27+0300
политика
германия
фридрих мерц
россия
угроза
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Фридрих Мерц намерен сделать из Германии военную державу и оправдывает свои милитаристские планы тем, что Российская Федерация якобы угрожает его стране, что выглядит полным абсурдом. Об этом рассказывается в публикации польского издания Mysl Polska.Для враждебности Германии по отношению к Российской Федерации, как подчеркивают авторы статьи, нет ни одной причины. Вся антироссийская аргументация строится лишь на украинском конфликте, однако называть этот конфликт российской агрессией против Германии, Евросоюза и западной цивилизации - "полный абсурд и пропаганда", утверждается в статье.Авторы материала указывают, что для перехода ФРГ к статусу военной державы Мерцу необходимо представлять Российскую Федерацию внешним врагом. При этом они напоминают, что русские были врагами немцев лишь после того, как немцы сами на них напали. "Немцы забывают, что русские солдаты во время Второй мировой войны освободили Германию от диктатуры нацизма ценой огромных потерь по дороге на Берлин", - подытоживают авторы статьи.
https://1prime.ru/20250528/lavrov-857999898.html
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Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, РОССИЯ, угроза, экспертное мнение
"Немцы забывают". В русофобской Польше обвинили Германию в русофобии
Mysl Polska: попытки Мерца представить Россию в образе врага абсурдны
МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ
. Немецкий канцлер Фридрих Мерц намерен сделать из Германии военную державу и оправдывает свои милитаристские планы тем, что Российская Федерация якобы угрожает его стране, что выглядит полным абсурдом. Об этом рассказывается в публикации польского издания Mysl Polska
.
Для враждебности Германии по отношению к Российской Федерации, как подчеркивают авторы статьи, нет ни одной причины. Вся антироссийская аргументация строится лишь на украинском конфликте, однако называть этот конфликт российской агрессией против Германии, Евросоюза и западной цивилизации - "полный абсурд и пропаганда", утверждается в статье.
Авторы материала указывают, что для перехода ФРГ к статусу военной державы Мерцу необходимо представлять Российскую Федерацию внешним врагом. При этом они напоминают, что русские были врагами немцев лишь после того, как немцы сами на них напали.
Лавров прокомментировал заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
"Немцы забывают, что русские солдаты во время Второй мировой войны освободили Германию от диктатуры нацизма ценой огромных потерь по дороге на Берлин", - подытоживают авторы статьи.