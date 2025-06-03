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В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС
В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС - 03.06.2025, ПРАЙМ
В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС
Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:23+0300
2025-06-03T18:23+0300
роскосмос
дмитрий баканов
глонасс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Сейчас с коллегами из "Бюро 1440" обсуждаем, благодаря их группировке точность можно будет, комплексируя ГЛОНАСС и "Рассвет", увеличить до дециметровой", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025". Он уточнил, что реализовать это можно будет к 2030-2031 годам. Без взаимодействия с группировкой "Рассвет" точность ГЛОНАСС к этому времени будет в районе 2,5 метра, уточнил Баканов.
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роскосмос, дмитрий баканов, глонасс
Роскосмос, Дмитрий Баканов, ГЛОНАСС
18:23 03.06.2025
 
В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС

Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС можно повысить до десятков сантиметров

МТС перезапускает ГЛОНАСС
МТС перезапускает ГЛОНАСС
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Сейчас с коллегами из "Бюро 1440" обсуждаем, благодаря их группировке точность можно будет, комплексируя ГЛОНАСС и "Рассвет", увеличить до дециметровой", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025".
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Он уточнил, что реализовать это можно будет к 2030-2031 годам. Без взаимодействия с группировкой "Рассвет" точность ГЛОНАСС к этому времени будет в районе 2,5 метра, уточнил Баканов.
 
РоскосмосДмитрий БакановГЛОНАСС
 
 
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