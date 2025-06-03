https://1prime.ru/20250603/glonass-858163158.html

В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС

В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС - 03.06.2025, ПРАЙМ

В "Роскосмосе" рассказали о повышении точности ГЛОНАСС

Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:23+0300

2025-06-03T18:23+0300

2025-06-03T18:23+0300

роскосмос

дмитрий баканов

глонасс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Сейчас с коллегами из "Бюро 1440" обсуждаем, благодаря их группировке точность можно будет, комплексируя ГЛОНАСС и "Рассвет", увеличить до дециметровой", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025". Он уточнил, что реализовать это можно будет к 2030-2031 годам. Без взаимодействия с группировкой "Рассвет" точность ГЛОНАСС к этому времени будет в районе 2,5 метра, уточнил Баканов.

https://1prime.ru/20250520/sputniki-857764793.html

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роскосмос, дмитрий баканов, глонасс