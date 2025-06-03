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В Госдуме предложили увеличить маткапитал на миллион рублей

В Госдуме предложили увеличить маткапитал на миллион рублей - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили увеличить маткапитал на миллион рублей

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T01:18+0300

2025-06-03T01:18+0300

2025-06-03T01:18+0300

общество

бизнес

экономика

михаил мишустин

владимир путин

госсовет

госдума

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет", - сказано в обращении. В письме Лантратова напомнила, что в рамках заседания Госсовета в конце 2024 года президент России Владимир Путин отметил необходимость поддержки раннего рождения детей среди россиянок и обратил внимание на то, что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 28-29 лет. По словам главы думского комитета, это порождает определенные последствия: после рождения первого ребенка многие женщины стремятся вернуться к продвижению по карьерной лестнице, завершить образование или получить дополнительную квалификацию, что зачастую откладывает возможность рождения второго ребенка и в результате времени на рождение второго ребенка может не остаться вовсе. Депутат Госдумы добавила, что поддержка россиян, решившихся на родительство в более раннем возрасте, будет положительно влиять на демографическую ситуацию в России в связи с тем, что раннее рождение первого ребенка будет увеличивать вероятность рождения последующих детей и понизит риски осложнений при беременности и родах. Лантратова считает, что реализации предложенной инициативы поможет дополнительно поддержать молодые семьи и сделать программу материнского капитала более адресной, простимулировать более ранние рождения первого ребенка и, как следствие, потенциально сломить тренд на отложенное родительство, тем самым увеличив вероятность рождения у россиян вторых и последующих детей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, михаил мишустин, владимир путин, госсовет, госдума