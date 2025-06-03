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В Госдуме предложили указывать на алкоголе число смертей от него выше 35% - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили указывать на алкоголе число смертей от него выше 35%
В Госдуме предложили указывать на алкоголе число смертей от него выше 35% - 03.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили указывать на алкоголе число смертей от него выше 35%
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением указывать на алкоголе с... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T06:22+0300
2025-06-03T06:22+0300
бизнес
россия
общество
михаил мишустин
росстат
госдума
воз
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением указывать на алкоголе с содержанием спирта выше 35% статистику с числом смертей от него по итогам последнего отчетного года по данным Росстата, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Партия "Новые люди" предлагает указывать в обязательном порядке на этикетках крепких алкогольных напитков, в частности водки и иных изделий с содержанием спирта выше 35%, краткую статистику: число смертей, вызванных алкоголем, по итогам последнего отчетного года по данным Росстата", - сказано в обращении. Политик отметил, что статистика будет на основе официальных данных, которые размещены в открытом доступе. Хамитов считает, что это усилит профилактическую функцию этикетки, а также станет частью комплексной государственной стратегии по снижению потребления алкоголя. В письме депутат Госдумы привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым ежегодно от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России умирает около 200 тысяч человек, и из них почти треть - мужчины трудоспособного возраста. Особенно тревожной, по его словам, остается статистика смертности в сельских и моногородских территориях, где плотность точек продажи алкоголя значительно выше, чем плотность медицинской помощи. В беседе с РИА Новости Хамитов сообщил, что проблема алкоголизации остается одной из самых острых в России. Каждый год от последствий употребления алкоголя умирают около 200 тысяч россиян - и это не просто сухая статистика, а реальные жизни, в том числе молодых и трудоспособных людей. Именно поэтому я выступаю с данной инициативой об указании статистики смертности на этикетках крепкого алкоголя - таких как водка и другие напитки с содержанием спирта выше 35%", - сказал он. По мнению парламентария, это должна быть короткая, но понятная информация о числе смертей, вызванных алкоголем, по официальным данным Росстата. Хамитов добавил, что такая мера не требует серьезных затрат, но способна сыграть важную роль в профилактике, а люди должны знать правду и понимать, к чему может привести чрезмерное употребление спиртного.
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192
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4.7
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бизнес, россия, общество , михаил мишустин, росстат, госдума, воз
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Росстат, Госдума, ВОЗ
06:22 03.06.2025
 
В Госдуме предложили указывать на алкоголе число смертей от него выше 35%

Депутат Хамитов предложил указывать на алкоголе с содержанием спирта выше 35% статистику

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением указывать на алкоголе с содержанием спирта выше 35% статистику с числом смертей от него по итогам последнего отчетного года по данным Росстата, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Партия "Новые люди" предлагает указывать в обязательном порядке на этикетках крепких алкогольных напитков, в частности водки и иных изделий с содержанием спирта выше 35%, краткую статистику: число смертей, вызванных алкоголем, по итогам последнего отчетного года по данным Росстата", - сказано в обращении.
Политик отметил, что статистика будет на основе официальных данных, которые размещены в открытом доступе. Хамитов считает, что это усилит профилактическую функцию этикетки, а также станет частью комплексной государственной стратегии по снижению потребления алкоголя.
В письме депутат Госдумы привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым ежегодно от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России умирает около 200 тысяч человек, и из них почти треть - мужчины трудоспособного возраста.
Особенно тревожной, по его словам, остается статистика смертности в сельских и моногородских территориях, где плотность точек продажи алкоголя значительно выше, чем плотность медицинской помощи.
В беседе с РИА Новости Хамитов сообщил, что проблема алкоголизации остается одной из самых острых в России.
Каждый год от последствий употребления алкоголя умирают около 200 тысяч россиян - и это не просто сухая статистика, а реальные жизни, в том числе молодых и трудоспособных людей. Именно поэтому я выступаю с данной инициативой об указании статистики смертности на этикетках крепкого алкоголя - таких как водка и другие напитки с содержанием спирта выше 35%", - сказал он.
По мнению парламентария, это должна быть короткая, но понятная информация о числе смертей, вызванных алкоголем, по официальным данным Росстата. Хамитов добавил, что такая мера не требует серьезных затрат, но способна сыграть важную роль в профилактике, а люди должны знать правду и понимать, к чему может привести чрезмерное употребление спиртного.
 
БизнесРОССИЯОбществоМихаил МишустинРосстатГосдумаВОЗ
 
 
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